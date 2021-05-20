Около Selver столкнулись четыре машины: двух человек увезли на скорой
В 17.55 в Центр тревоги сообщили, что около Peetri Selver столкнулись четыре машины. Двоих увезли в больницу, пишет Postimees.
В 17.55 в Центр тревоги сообщили, что около Peetri Selver столкнулись четыре машины. Двоих увезли в больницу, пишет Postimees.
Полиция сообщила, что столкнулись грузовик Scania, VW Passat, Volvo XC60 и Citroen C4. Скорая помощь увезла в больницу двух человек - 27-летнюю женщину и 28-летнего мужчину.
Полиция добавила, что движение на месте происшествия нарушено. Обстоятельства аварии выясняются.