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  • Около Selver столкнулись четыре машины: двух человек увезли на скорой

Около Selver столкнулись четыре машины: двух человек увезли на скорой

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

В 17.55 в Центр тревоги сообщили, что около Peetri Selver столкнулись четыре машины. Двоих увезли в больницу, пишет Postimees.

Полиция сообщила, что столкнулись грузовик Scania, VW Passat, Volvo XC60 и Citroen C4. Скорая помощь увезла в больницу двух человек - 27-летнюю женщину и 28-летнего мужчину.

Полиция добавила, что движение на месте происшествия нарушено. Обстоятельства аварии выясняются.

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