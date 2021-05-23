В Эстонии прибавилось 103 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 43 человек. В Харьюмаа 33 новых случая приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 25, в Тартумаа — 13, в Пярнумаа — шесть, в Валгамаа — четыре, в Пыльвамаа — три, в Рапламаа и Вырумаа — по два, в Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю. В случае двух положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 260,05 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,4% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 23 мая в Эстонии в больничном лечении нуждаются 183 человека с коронавирусной инфекцией. Средний возраст госпитализированных — 67 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте старше 60 лет составляет 130 человек (71%).

Новых случаев смерти за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего в Эстонии умерли 1240 человек с коронавирусом.

Новость дополняется!

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 434 398 человек, курс вакцинации завершен у 225 352 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 434 398 человек, из которых у 225 352 человек курс вакцинации завершен. За сутки было введено 4896 доз.

С этой недели открыта запись на вакцинацию против COVID-19 для всех желающих в возрасте от 16 лет. К настоящему времени свободные места почти закончились; в субботу 22 мая в систему поступит большое количество новых мест для прохождения вакцинации по всей Эстонии. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному информационному номеру 1247.

Организаторы вакцинации просят население запастись терпением: поначалу количество свободных мест будет меньше количества желающих, однако в последующие несколько недель поставки вакцины увеличатся, и в течение мая – июня сделать первую прививку смогут все желающие.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.