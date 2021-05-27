Несколько стран опровергли слова Лукашенко об отказе принять якобы заминированный самолет

«Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к подобному развитию событий, и если бы такая просьба поступила, конечно мы бы приняли самолет и оказали всю необходимую помощь», - сказал представитель аэропорта.

Пресс-секретарь ГП «Украэрорух» Оксана Ожигова также заявила, что сообщение о необходимости принять самолет с взрывчаткой не поступало украинским диспетчерам. Руководитель предприятия Андрей Ярмак сообщил «24 каналу», что в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации переговоры экипажа с диспетчерами проходили в штатном режиме. Никаких сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета не поступало.

Аэропорт Афин и власти Греции также не получали информации о бомбе на рейсе Афины-Вильнюс, сообщает портал Lifo.

Кроме того, власти Швейцарии опровергли заявление Александра Лукашенко о том, что информация о минировании самолета компании Ryanair поступила из этой страны, сообщает «Эхо Москвы».