Несколько стран опровергли слова Лукашенко об отказе принять якобы заминированный самолет
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена не получал просьбы принять самолет авиакомпании Ryanair после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе аэропорта. Таким образом там прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что самолет Ryanair после сообщения о бомбе якобы не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев.