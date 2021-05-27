Пропавший 56-летний Андрей найден
Полиция просила помощи в поисках 56-летнего Андрея, которого, по имеющимся данным, последний раз видели неделю назад в Нарве. В пятницу, 28 мая полиция сообщила, что Андрей найден.
Полиция просила помощи в поисках 56-летнего Андрея, которого, по имеющимся данным, последний раз видели неделю назад в Нарве. В пятницу, 28 мая полиция сообщила, что Андрей найден.
Бдительный гражданин сообщил полиции, что соответствующий описанию мужчина может находиться в одном нарвском отеле. Полиция выехала на место и обнаружила Андрея. С ним все в порядке.