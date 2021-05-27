Пт, 28.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Пропавший 56-летний Андрей найден

Politseinikel oli erakordselt tihe nädalavahetus, kus tuli tegeleda kähmlustega ja alustada menetlusi.  ФОТО: Elmo Riig

Полиция просила помощи в поисках 56-летнего Андрея, которого, по имеющимся данным, последний раз видели неделю назад в Нарве. В пятницу, 28 мая полиция сообщила, что Андрей найден.

Бдительный гражданин сообщил полиции, что соответствующий описанию мужчина может находиться в одном нарвском отеле. Полиция выехала на место и обнаружила Андрея. С ним все в порядке.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back