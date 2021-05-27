Сколько депутатов Рийгикогу вакцинировано к настоящему времени?

Советник по прессе Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Хольгер Берг сообщил Postimees, что около половины членов фракции EKRE уже получили две дозы вакцины.

«Во фракции нет противников вакцинации, но среди 19 депутатов есть скептики в отношении вакцины от коронавируса, которые, вероятно, не вакцинируются в ближайшем будущем», - сказал Берг, добавив, что остальные ждут второй дозы вакцины.

Фракция Центристской партии не имеет полного обзора того, кто был вакцинирован, а кто нет. Пресс-секретарь партии Андрес Калвик объяснил, что некоторые депутаты получили вакцину в Рийгикогу, другие - у семейного врача. «Не все хотят говорить, вакцинированы ли они», - добавил Калвик.

Пресс-советник Партии реформ Каяр Касе сообщил, что все депутаты вакцинированы - кто через Рийгикогу, кто у семейного врача.

Пресс-секретарь фракции "Отечества" Карл Сандер Касе сказал, что вакцинация - это личное решение каждого.

Все члены фракции социал-демократов уже получили по крайней мере одну дозу, а большинство членов фракции полностью вакцинированы.

6 апреля правление Рийгикогу постановило проводить пленарные заседания парламента дистанционно в связи со вспышкой коронавируса. Вчера бюро решило, что с понедельника новой недели работа депутатов продолжится в зале. Первый вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур подтвердил, что со следующей недели у депутатов больше не будет возможности работать из дома, все должны будут присутствовать в здании на Тоомпеа.

С 31 мая вместо правила 2+2 необходимо учитывать требование рассеивания в общественных помещениях. Это означает, что от посторонних следует держаться на разумном расстоянии, чтобы не распространять вирус.