Коронавирус подтвержден у 140 жителей Эстонии, трое скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4076 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 140, то есть 3,4% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4076 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 140, то есть 3,4% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 46 человек. В Харьюмаа 32 новых случая приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 45 новых зараженных, в Пярнумаа - 11, Тартумаа - 10, Валгамаа - 9, Вильяндимаа - 7. В Вырумаа прибавилось 5, Пыльвамаа - 3, Йыгевамаа, Рапламаа, Сааремаа - по одному новому. В уездах Хийу, Ярва, Ляэне, Ляэне-Виру новых зараженных не зарегистрировано. В случае одного положительного теста место проживания в Регистре народонаселения не отмечено.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 200 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,4% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток в больницах открыто 12 новых историй болезни, в больничном лечении нуждается 137 пациентов. Средний возраст находящихся на больничном лечении пациентов составляет 69 лет, в больнице 102 человека (74%) в возрасте старше 60 лет. За сутки скончались три человека.
За сутки скончались три человека с коронавирусом: 49-летний мужчина, 72-летняя женщина и 84-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 1247 человек с коронавирусом.
К пятнице в больницах закрыты 7853 истории болезни COVID-19 в отношении 7494 человек.
По состоянию на 28 мая выздоровели 122 542 человек. В том числе закрыты истории болезни 80 515 человек, а в случае 42 027 человек с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 412 328 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 129 297 положительных первичных результатов.
В течение суток было введено 16 181 доза вакцины от Covid-19, всего привито 458 598 человек по всей стране, полный цикл вакцинации прошли 249 133 человека. Среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано одной дозой 65 процентов. Во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано 60 процентов.
Вакцинация против COVID-19 открыта для всех желающих в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по адресу www.digilugu.ee и по номеру 1247 с 8 до 20 часов. Новые номерки будут появляться по мере того, как будут поступать новые партии вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 769 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6811 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 70.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Дополнительную информацию о смягченных ограничениях можно найти здесь.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.