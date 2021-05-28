Коронавирус подтвержден у 140 жителей Эстонии, трое скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 46 человек. В Харьюмаа 32 новых случая приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 45 новых зараженных, в Пярнумаа - 11, Тартумаа - 10, Валгамаа - 9, Вильяндимаа - 7. В Вырумаа прибавилось 5, Пыльвамаа - 3, Йыгевамаа, Рапламаа, Сааремаа - по одному новому. В уездах Хийу, Ярва, Ляэне, Ляэне-Виру новых зараженных не зарегистрировано. В случае одного положительного теста место проживания в Регистре народонаселения не отмечено.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 200 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,4% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток в больницах открыто 12 новых историй болезни, в больничном лечении нуждается 137 пациентов. Средний возраст находящихся на больничном лечении пациентов составляет 69 лет, в больнице 102 человека (74%) в возрасте старше 60 лет. За сутки скончались три человека.

За сутки скончались три человека с коронавирусом: 49-летний мужчина, 72-летняя женщина и 84-летний мужчина. Всего в Эстонии скончались 1247 человек с коронавирусом.

К пятнице в больницах закрыты 7853 истории болезни COVID-19 в отношении 7494 человек.

По состоянию на 28 мая выздоровели 122 542 человек. В том числе закрыты истории болезни 80 515 человек, а в случае 42 027 человек с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 412 328 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 129 297 положительных первичных результатов.

В течение суток было введено 16 181 доза вакцины от Covid-19, всего привито 458 598 человек по всей стране, полный цикл вакцинации прошли 249 133 человека. Среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано одной дозой 65 процентов. Во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано 60 процентов.

Вакцинация против COVID-19 открыта для всех желающих в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по адресу www.digilugu.ee и по номеру 1247 с 8 до 20 часов. Новые номерки будут появляться по мере того, как будут поступать новые партии вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

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