Чт, 3.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Вне дома: первая после снятия ограничений винная дегустация в салоне Carpe Vinum

Галерея ⟩ Вне дома: первая после снятия ограничений винная дегустация в салоне Carpe Vinum

Народ не просто соскучился, народ истосковался по гастрономическо-винным мероприятиям. Это понятно по постам в социальных сетях, которые сейчас являются самым достоверным источником информации, что, где и когда будут дегустировать. Поэтому первые приглашения в фейсбучных группах на дегустации или презентации подвергаются молниеносным нашествиям желающих, и со свободными местами, честно говоря, туго. Но это и хорошо. Выходит, неправда, люди не отвыкли от подобного времяпровождения, как считают некоторые. Не хотят люди продолжать есть из коробочек, доставленных домой курьерами, и пить вино, чокаясь по зуму или тимсу с коллегами по работе…

Одна из первых дегустаций прошла в столичном винном салоне Carpe Vinum. Мария Люлль-Гизони – учредитель компании Carré d'Or и представитель в Эстонии трех винных домов из Прованса: Château la Marinette, Château Vaudois и ее самый трепетно и нежно, по-гурмански любимого Château de Saint-Martin. Мария является послом этого дома, а это означает, что у нее есть эксклюзивное право на поставку продукции этого небольшого старинного шато из Прованса.

Мария Люлль-Гизони демонстрирует вино. ФОТО: Карина Ваус.

«Знаете ли вы, где находится департамент Вар? Разумеется, в Провансе. Есть там два больших поместья - Шато Ля Мартинет и Приорэ Сент Мари Вьей. Поместья находятся на берегах реки Аржанс, впадающей в Средиземное море, и на протяжении одного километра располагаются точно напротив друг друга», — рассказывала Мария историю винных домов.

Вино и путешествия

Не знаю, кто как, а я тут же вспомнила свои, тоже французские, но не винные, а сырные впечатления. В деревне Рокфор-Сюр-Сульзон, состоящей из одной улицы, находятся два сырных производства – вечные конкуренты Société и Papillon. Оба делают знаменитый сыр рокфор и оба одновременно проводят экскурсии и дегустации, хоть разорвись! Есть еще третий, Carles, но он себя не рекламирует и экскурсии не устраивает.

Деревня Рокфор-Сюр-Сульзон. ФОТО: архив автора.

Эх, какие вкусные воспоминания… В Carpe Vinum обычно собираются не просто любители хорошего вина, но еще и любители путешествовать, посещающие не только музеи, но и виноградники, и винные дома.

Хозяйка салона - сомелье Кристель Ныммик. ФОТО: Карина Ваус

Хозяйка салона, сомелье Кристель Ныммик уже несколько лет организовывает такие интереснейшие поездки. А потом, как говорится, усталые, но довольные, туристы делятся здесь же впечатлениями и угощают друг друга трофеями. В этом году обсуждалась возможность путешествия в Прованс. В обсуждении принял активное участие атташе по культуре посольства Франции в Эстонии Эрик Бюльтель.

Эрик Бюльтель - атташе по культуре посольства Франции. ФОТО: Карина Ваус.

Поместье Шато Ля Мартинет основано в 1620 году, в нем уже тогда начали возделывать виноград. Приорэ Сент Мари Вьей - поместье со своей уникальной историей. Еще до Рождества Христова, здесь находилась римская усадьба, окруженная оборонительными укреплениями. В 1094 году аббатством Лерэн здесь был основан монастырь, а около века назад была открыта винодельня.

«Не так давно, в 2011 году, поместья были приобретены тремя амбициозными людьми российского происхождения, которые решили, что смогут дать новую жизнь этим местам. Обоими поместьями управляет Алексей Дмитриев», — рассказала Мария Люлль-Гизони.

Мы продегустировали вина Сhateau la Martinette. Запомнилось знаменитое Rollier de la Martinette Rose, Cotes de Provence AOC с красивой птицей на белой этикетке. Кстати, если увидите эту этикетку, покупайте вино смело – хоть белое, хоть розовое, хоть красное. Розовое, кстати, рекомендуется сочетать со сливочными сырами и сырами средней степени зрелости, салатами, различными мясными и рыбными деликатесами, а также, что удивительно, с жареной рыбой.

Мадам де Барри хочет в Таллинн

Прошлое винного дома Chateau de Saint Martin связано с историческим наследием в виноделии и архитектуре. На этой территории виноград выращивали еще римляне, затем их дело продолжил монашеский орден.

Начиная с 1740 года, усадьба de Saint Martin, Святого Мартина передается наследникам по материнской линии. Тогда маркиз Жозеф де Вильнёв-Баржмон купил поместье у монахов и подарил своей дочери в качестве свадебного подарка.

Только однажды во главе этого винного дома стоял мужчина, который внес очень большой вклад в историю вин Прованса, получив в 1955 году высшую категорию винодельческих хозяйств - СRU Classé.

«Этим виноделом был дедушка графини Аделин де Барри, которая сегодня является президентом Cru Classé Provence и владелицей Chateau de Saint Martin, — рассказала Мария. – Еще в прошлом году мадам де Барри планировала визит в Таллинн, но этому помешала пандемия».

Виноградники Сhateau de Saint Martin расположены на высоте 130 метров над уровнем моря на стыке двух геологических зон, которые и придают винам их неповторимый характер. Также в поместье есть гостиница, в которой можно заказать ночлег, экскурсию и дегустацию. Кстати, в качестве закусок на презентации были представлены деликатесные продукты этого шато, только от названий которых уже начинается повышенное слюноотделение.

Натюрморт с терринами. ФОТО: архив автора.

Это террины – эдакие паштеты крупного помола. Их делают из свинины и куриной печени с разными добавками. Например, добавленные к мясу цветы лаванды придают ему удивительный, чуть парфюмерный аромат. На эстонском рынке точно нет такого деликатеса. Между прочим, знаете ли вы, что на дегустации вина иногда предлагают белый хлеб?

Не хлебом единым...

Речь, конечно, идет не о профессиональной дегустации. Там, как известно, не то что не закусывают, там и вино не пьют. Вот и в Carpe Vinum собрались пусть знатоки и любители, но никак не профессионалы. Поэтому хлеб был. И еще какой! Известный кулинар, гастроном и капитан дальнего плавания в одном лице Александр Гнутов собственноручно испек для этой презентации вкуснейшую фокаччу. И хотя фокачча - все-таки хлеб итальянский, вспомните карту Средиземноморья: где Прованс и где Италия? Вот-вот.

Александр Гнутов нарезает фокаччу для дегустации. ФОТО: Карина Ваус

Очень понравилось участникам дегустации и вино V de Vaudois Rosé со свежим фруктовым вкусом, которое идеально подходит для легких блюд в жаркое время года. 

Вино V de Vaudois Rosé дома Château Vaudois. ФОТО: Карина Ваус.

В общем прованский вечер удался. Для порядка хочу отметить, что среди гостей был замечен Айвар Хансон с портала Eesti Maitsed – большой знаток хорошей кухни и вин, а также добрый знакомец многих эстонских рестораторов и шеф-поваров.

Айвар Хансон, Андрей Дворянинов и Марье Лухалайд на дегустации в Carpe Vinum. ФОТО: Карина Ваус

Супружеская пара Андрей Дворянинов и Марье Лухалайд – владельцы замка Фалль в Кейла-Йоа в очередной раз попробовали вина Прованса и между делом сообщили, что их винный погреб уже готов. Но это – совсем другая история.

Внимание! Чрезмерное употребление алкоголя может повредить вашему здоровью!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back