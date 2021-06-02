Галерея ⟩ Вне дома: первая после снятия ограничений винная дегустация в салоне Carpe Vinum

Одна из первых дегустаций прошла в столичном винном салоне Carpe Vinum. Мария Люлль-Гизони – учредитель компании Carré d'Or и представитель в Эстонии трех винных домов из Прованса: Château la Marinette, Château Vaudois и ее самый трепетно и нежно, по-гурмански любимого Château de Saint-Martin. Мария является послом этого дома, а это означает, что у нее есть эксклюзивное право на поставку продукции этого небольшого старинного шато из Прованса.

Мария Люлль-Гизони демонстрирует вино. ФОТО: Карина Ваус.

«Знаете ли вы, где находится департамент Вар? Разумеется, в Провансе. Есть там два больших поместья - Шато Ля Мартинет и Приорэ Сент Мари Вьей. Поместья находятся на берегах реки Аржанс, впадающей в Средиземное море, и на протяжении одного километра располагаются точно напротив друг друга», — рассказывала Мария историю винных домов.

Вино и путешествия

Не знаю, кто как, а я тут же вспомнила свои, тоже французские, но не винные, а сырные впечатления. В деревне Рокфор-Сюр-Сульзон, состоящей из одной улицы, находятся два сырных производства – вечные конкуренты Société и Papillon. Оба делают знаменитый сыр рокфор и оба одновременно проводят экскурсии и дегустации, хоть разорвись! Есть еще третий, Carles, но он себя не рекламирует и экскурсии не устраивает.

Деревня Рокфор-Сюр-Сульзон. ФОТО: архив автора.

Эх, какие вкусные воспоминания… В Carpe Vinum обычно собираются не просто любители хорошего вина, но еще и любители путешествовать, посещающие не только музеи, но и виноградники, и винные дома.

Хозяйка салона - сомелье Кристель Ныммик. ФОТО: Карина Ваус

Хозяйка салона, сомелье Кристель Ныммик уже несколько лет организовывает такие интереснейшие поездки. А потом, как говорится, усталые, но довольные, туристы делятся здесь же впечатлениями и угощают друг друга трофеями. В этом году обсуждалась возможность путешествия в Прованс. В обсуждении принял активное участие атташе по культуре посольства Франции в Эстонии Эрик Бюльтель.

Эрик Бюльтель - атташе по культуре посольства Франции. ФОТО: Карина Ваус.

Поместье Шато Ля Мартинет основано в 1620 году, в нем уже тогда начали возделывать виноград. Приорэ Сент Мари Вьей - поместье со своей уникальной историей. Еще до Рождества Христова, здесь находилась римская усадьба, окруженная оборонительными укреплениями. В 1094 году аббатством Лерэн здесь был основан монастырь, а около века назад была открыта винодельня.

«Не так давно, в 2011 году, поместья были приобретены тремя амбициозными людьми российского происхождения, которые решили, что смогут дать новую жизнь этим местам. Обоими поместьями управляет Алексей Дмитриев», — рассказала Мария Люлль-Гизони.

Мы продегустировали вина Сhateau la Martinette. Запомнилось знаменитое Rollier de la Martinette Rose, Cotes de Provence AOC с красивой птицей на белой этикетке. Кстати, если увидите эту этикетку, покупайте вино смело – хоть белое, хоть розовое, хоть красное. Розовое, кстати, рекомендуется сочетать со сливочными сырами и сырами средней степени зрелости, салатами, различными мясными и рыбными деликатесами, а также, что удивительно, с жареной рыбой.