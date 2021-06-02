Галерея ⟩ Вне дома: первая после снятия ограничений винная дегустация в салоне Carpe Vinum
Народ не просто соскучился, народ истосковался по гастрономическо-винным мероприятиям. Это понятно по постам в социальных сетях, которые сейчас являются самым достоверным источником информации, что, где и когда будут дегустировать. Поэтому первые приглашения в фейсбучных группах на дегустации или презентации подвергаются молниеносным нашествиям желающих, и со свободными местами, честно говоря, туго. Но это и хорошо. Выходит, неправда, люди не отвыкли от подобного времяпровождения, как считают некоторые. Не хотят люди продолжать есть из коробочек, доставленных домой курьерами, и пить вино, чокаясь по зуму или тимсу с коллегами по работе…