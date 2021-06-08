Фото ⟩ Квартира в Пярну вместо дачи. Почему бы нет?

Этот объект недвижимости - образец романтического деревянного зодчества прошлого века. Последний капитальный ремонт делался здесь несколько лет назад. Эффектное и уютное гнездышко поменяет собственника за 135 000 евро.

Квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE

В квартире площадью 40 м2 находятся спальня, гостиная, кухня, ванная комната и прихожая. Прекрасным бонусом является установленное в квартире решение умного дома, позволяющее следить за своей собственностью на расстоянии.

Квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE

Квартира в доме, построенном в 1920 году, представляет собой отличный симбиоз нового и старого. Жемчужина деревянного зодчества времен Российской империи завораживает на каждом шагу.

Квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE