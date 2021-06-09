Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Эстонии

Как пояснял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума на минувшей неделе, это решение принято в связи с тем, что служба не получила от эстонских коллег ответ на просьбу подтвердить представленные ранее гарантии в отношении системы контроля безопасности производства кормов и кормовых добавок, которые поставляются в Россию.

Кроме того, из Эстонии не было ответа на просьбу провести инспекции предприятий по производству кормов. "Ни на одно наше предложение не было получено ответа. Мы что - должны уговаривать их? Поэтому и ввели ограничения", - пояснял он.

По его словам, вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после того, как эстонская сторона предоставит все запрошенные материалы, их проанализируют российские специалисты и проведут инспекции компаний-поставщиков.

Как отмечал Данкверт, в последнее время в европейских странах регистрируется много заболеваний животных и птиц, которых раньше не было. "В частности, случаи гриппа птиц измеряются не десятками очагов, а уже сонями сотен. Африканская чума свиней прошла по Европе так, как мы и прогнозировали", - говорил он, поясняя, что ингредиенты птиц и свиней используются при производстве некоторых видов кормов.

Глава службы подчеркивал, что контрольная работа будет продолжена и коснётся всех без исключения стран ЕС. "Ввоз кормов будет запрещён из всех стран, предприятия которых не будут проинспектированы", - пообещал он.