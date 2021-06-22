Пропала в мае: полиция ищет 16-летнюю девушку, жизнь которой может быть в опасности
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Мари-Лийз, которая ушла из дома в Нымме в конце мая и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 16-летней Мари-Лийз, которая ушла из дома в Нымме в конце мая и до сих пор не вернулась.
В последний раз родители видели Мари-Лийз в конце мая, по телефону близкие с ней общались в начале июня. Девушка и раньше пропадала, но на более короткий период.
Полиция проверила разные места в Таллинне, где Мари-Лийз могла бы находиться, но безрезультатно. У нее есть друзья и знакомые в Тапа и Пыльва. У полиции есть основание полагать, что жизнь Мари-Лийз может быть в опасности. В сотрудничестве со службой защиты детей продолжаются ее поиски.
Ее рост 165 см, она плотного телосложения, у Мари-Лийз короткие темные волосы.
Всех, кто видел Мари-Лийз или знает, где она может находиться, просим позвонить в центр тревоги на номер 112.