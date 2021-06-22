Пропала в мае: полиция ищет 16-летнюю девушку, жизнь которой может быть в опасности

В последний раз родители видели Мари-Лийз в конце мая, по телефону близкие с ней общались в начале июня. Девушка и раньше пропадала, но на более короткий период.

Мари-Лийз. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция проверила разные места в Таллинне, где Мари-Лийз могла бы находиться, но безрезультатно. У нее есть друзья и знакомые в Тапа и Пыльва. У полиции есть основание полагать, что жизнь Мари-Лийз может быть в опасности. В сотрудничестве со службой защиты детей продолжаются ее поиски.

Ее рост 165 см, она плотного телосложения, у Мари-Лийз короткие темные волосы.