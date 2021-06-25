Белоруссия в ближайшие недели постепенно запустит ответные меры на санкции против страны
Ответные меры на санкции в отношении Белоруссии в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие, говорится в заявлении МИД.
Ответные меры на санкции в отношении Белоруссии в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие, говорится в заявлении МИД.
"В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли. Европейским политикам давно пора уяснить: давление и санкции - это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Белоруссией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, в связи с введением ЕС новых экономических санкций в отношении республики.
МИД подчеркнул, что Минск остается открытым для диалога с теми, кто видит в Белоруссии партнера. "При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Белоруссии партнера, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов", - говорится в заявлении.
Цель санкций против Белоруссии - подорвать суверенное государство. "Есть только цель - разложить и подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику на основе реальных интересов белорусского народа", - заявляет МИД Белоруссии.
В заявлении сказано, что "после вероломной совместной атаки 22 июня 2021 года со стороны оси ЕС, США, Великобритании и Канады на белорусов, на трудовые коллективы наших предприятий, бизнесменов, журналистов, а также депутатов лишь за то, что они высказывают собственное мнение, было совершенно понятно, что будет предпринята новая тщетная попытка постепенно душить наших граждан".
"Выступая якобы в поддержку свободы самовыражения, Евросоюз выжигает все, что не вписывается в европоцентричную картину мира. Наверное, это и есть суть их демократии. При этом данные страны уже даже не пытаются искать или "притягивать за уши" хотя бы какие-то международно-правовые основания и объяснения для таких действий. Потому что их нет", - заявили в МИД.
Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.
Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
21 июня ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции ЕС затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, нефтетрейдера ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.
Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика может запретить транзит товаров по своей территории из Европы в Россию в случае ужесточения европейских санкций.
"Они все (европейцы - прим.ред.): санкции, санкции, мы введем санкции! Ну мы ответим. Сколько можно склонив голову ходить? Хотят они через Средиземное море товары возить туда на Восток - в Россию, Китай, - пусть возят", - сказал Лукашенко 5 мая на встрече с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном.
Тогда же он поручил правительству проинформировать европейские страны о перспективах ответных санкций со стороны Белоруссии.
Ранее Лукашенко также заявлял, что в случае ужесточения санкций со стороны ЕС будут проблемы у работающего в Белоруссии европейского бизнеса. "Если европейцы хотя проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить - время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Белоруссии. Посмотрим на их работу", - заявил президент Белоруссии 4 мая в ходе встречи с премьер-министром Романом Головченко.
В конце апреля правительство Белоруссии ввело санкции и запретило на полгода ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа" в рамках реализации принятого 30 марта указа "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз в республику и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, применившее санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 26 мая заявил, что белорусское правительство подготовило комплекс защитных мер в ответ на санкционное давление Запада, в их числе ограничение транзита и введение эмбарго на ввоз товаров. "Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", - сказал Головченко.