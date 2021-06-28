Скорая помощь. ФОТО: Getty Images

В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки насчитали максимум летальных исходов среди заболевших коронавирусом за все время пандемии. Всего по данным оперштаба, за сутки в стране зафиксировали 21 650 новых случаев Covid-19, 611 пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли. Накануне в России зафиксировали 20 538 новых случаев коронавируса и 599 смертей от него.

Рекорд смертей и госпитализаций

В Москве и Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксирован максимум летальных исходов среди заболевших коронавирусом за все время пандемии.

В Москве за последние сутки умерли 124 больных коронавирусом. Суточный максимум смертности в столице фиксируют уже в шестой раз за июнь. Предыдущий антирекорд по количеству смертей - 114 - в городе зарегистрировали накануне, 27 июня.

За последние сутки побиты рекорды по числу госпитализаций и по числу людей, находящихся в реанимации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным оперштаба, за сутки в столице госпитализировали 1 697 человек с коронавирусом. 644 человека находятся на ИВЛ.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. <...> Еще раз повторю, что мы имеем дело с новым и более заразным штаммом, очень смертельным. Прошу всех беречь себя и при первой же возможности сделать прививку», - заявил Собянин журналистам (цитата по РИА Новости).

Сложная ситуация и в Петербурге, где за минувшие сутки зарегистрировали 110 летальных исходов. Это максимальное число умерших от коронавируса в городе за все время пандемии.

vaccination ФОТО: Getty Images

В кафе не пустят без QR-кода

В условиях третьей волны в столице ужесточаются санитарные меры. Эксперимент по «антиковидным» ресторанам распространяется на все заведения общепита. С 28 июня посещать их смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: это прошедшие вакцинацию; переболевшие ковидом за последние полгода либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Без предъявления QR-кода до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды.

Допускается посещение без предъявления QR-кода столовых, буфетов, кафе для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, а также учеников и студентов. Но только при условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися.

Дефицит вакцины «КовиВак»

В Москве снова наблюдается дефицит одной из вакцин от коронавируса - «КовиВака». "В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины", - сообщил в понедельник сайт мэра Москвы.

Передыдущая партия «КовиВака» была доставлена в столичные пункты вакцинации 25 июня. Привиться этой вакциной на тот момент можно было в детских городских поликлинниках № 99 филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 42.

Это третья зарегистрированная в России вакцина от коронавируса после "Спутника" и «ЭпиВакКороны". Производитель «КовиВака» - Центр им. М.П. Чумакова, прививать этой вакциной в России начал в июне.

25 июня сообщалось, что вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» заканчиваются в Петербурге. При этом большинство людей по-прежнему вакцинируют «Спутником»

В столице после введенных новых ограничений в связи с коронавирусом число людей, записавшихся на вакцинации, выросло до 86 тысяч человек в рабочие дни, заявил Собянин.

Скандал с «Алыми парусами» в Петербурге

В Кремле прокомментировали прошедший на минувших выходных в Петербурге ежегодный праздник выпускников "Алые паруса". Несмотря на рост числа заболевших и рекордные показатели заболевания в городе в городе, власти не стали отменять мероприятие.

Оно собрало десятки тысяч людей на улицах города, на празднике присутствовал губернатор Петербурга Александр Белов. Фотографии с толпами выпускников без масок и перчаток возмутили общественность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что прямого запрета на проведение массовых мероприятий в России нет, и решения об их проведении принимает руководство каждого региона на основе требований санитарных служб.