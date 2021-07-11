Галерея ⟩ Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу завершился в воскресенье, 11 июля. В финальном матче на лондонском стадионе "Уэмбли" титул победителя Евро-2020 разыграли между собой сборные Италии и Англии.
Чемпионат Европы по футболу завершился в воскресенье, 11 июля. В финальном матче на лондонском стадионе "Уэмбли" титул победителя Евро-2020 разыграли между собой сборные Италии и Англии.
Футболисты сборной Италии нанесли поражение национальной команде Англии в финальном матче чемпионата Европы-2020.
Основное время встречи, прошедшей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время голов не было. В серии пенальти успешнее оказались итальянцы, передает "Интерфакс".
На второй минуте основного времени сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. Победный для англичан счет продержался до 67-й минуты, когда ответный гол провел Леонардо Бонуччи.
В серии пенальти ошибки совершали игроки обеих команд, но везение оказалось на стороне Италии - 3:2.
В составе сборной Италии с первых минут на поле были следующие игроки: Джанлуиджи Доннарума, Эимерсон, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Джованни Ди Лоренцо, Марко Верратти, Жоржиньо, Никола Барелла, Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле, Федерико Кьеза.
🇮🇹 Most likely to star for Italy? @azzurri | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
Стартовый состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Люк Шоу, Киран Триппьер, Гарри Магуайр, Джон Стонуз, Деклан Райс, Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.
TEAM NEWS: Kieran Trippier replaces Bukayo Saka as England revert to a three-man defence...— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
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