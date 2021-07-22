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  • Здорово! Интерьеры новой офисной высотки в центре Таллинна будут оформлены в стиле культовых кинофильмов

Здорово! Интерьеры новой офисной высотки в центре Таллинна будут оформлены в стиле культовых кинофильмов

Над дизайном интерьеров нового офисного здания работали профессионалы из KAOS Arhitektid. ФОТО: KAOS Arhitektid

Вместо здания на улице Маакри в центре Таллинна, ранее известного как Meediamaja, или Дом Postimees, скоро будет построен новый современный Maakri HUB, интерьеры которого будут перекликаться с кадрами культовых фильмов о Джеймсе Бонде, киноэпопеи «Звездные войны» и снимавшегося в Таллинне «Довода». Дизайнеры предложили стилевые решения трех направлений: уютная роскошь, минималистичная элегантность и крутой футуризм. 

«У каждой компании есть свой внутренний мир, который можно сравнить с этими тремя фильмами, и роскошный и авантюрный стиль "Бондианы" оказался самым популярным среди будущих арендаторов Maakri HUB. Конечно, компании могут также заказать собственное решение, но комплексная дизайнерская мысль KAOS architects экономит время и деньги», — сказал директор по продажам фирмы-девелопера Fausto Эйнар Нийн.

По словам Маргит Ауле из KAOS arhitektid, предложившей эти стилевые решения, офис в стиле Джеймса Бонда воплощает достоинство и зрелость: «Серые и травянисто-зеленые тона пола создают уютную атмосферу, стены с золотым эффектом и черные межкомнатные двери добавляют роскоши».

Офис в стиле Джеймса Бонда. ФОТО: KAOS Arhitektid

По словам Ауле, офис в стиле «Звездных войн» может подойти молодой и новаторской команде: «В этой футуристической среде мы использовали металлические покрытия и загадочные перегородки молочных оттенков».

Офис в стиле "Звездных войн" ФОТО: KAOS Arhitektid

«Решение в стиле фильма "Довод" подходит для тех, кто предпочитает минималистский четкий и элегантный стиль, в котором детали в черных и серых тонах уравновешиваются светлой поверхностью стен из натурального дуба», — рассказала Ауле.

Офис в стиле фильма "Довод". ФОТО: KAOS Arhitektid

Согласно первоначальным планам, переоборудование здания Maakri 23A в офисное здание класса А будет завершено следующим летом. В покупку недвижимости на Маакри, 23A и ремонт Fausto Capital инвестирует 25 миллионов евро. Фасады и интерьеры приобретут совершенно новый вид, а над существующим зданием будут надстроены два дополнительных застекленных этажа. Дом превратится в экологически чистый, заменят технические решения, системы теплоизоляции, вентиляции и отопления.

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