Здорово! Интерьеры новой офисной высотки в центре Таллинна будут оформлены в стиле культовых кинофильмов
Вместо здания на улице Маакри в центре Таллинна, ранее известного как Meediamaja, или Дом Postimees, скоро будет построен новый современный Maakri HUB, интерьеры которого будут перекликаться с кадрами культовых фильмов о Джеймсе Бонде, киноэпопеи «Звездные войны» и снимавшегося в Таллинне «Довода». Дизайнеры предложили стилевые решения трех направлений: уютная роскошь, минималистичная элегантность и крутой футуризм.