Здорово! Интерьеры новой офисной высотки в центре Таллинна будут оформлены в стиле культовых кинофильмов

«У каждой компании есть свой внутренний мир, который можно сравнить с этими тремя фильмами, и роскошный и авантюрный стиль "Бондианы" оказался самым популярным среди будущих арендаторов Maakri HUB. Конечно, компании могут также заказать собственное решение, но комплексная дизайнерская мысль KAOS architects экономит время и деньги», — сказал директор по продажам фирмы-девелопера Fausto Эйнар Нийн.

По словам Маргит Ауле из KAOS arhitektid, предложившей эти стилевые решения, офис в стиле Джеймса Бонда воплощает достоинство и зрелость: «Серые и травянисто-зеленые тона пола создают уютную атмосферу, стены с золотым эффектом и черные межкомнатные двери добавляют роскоши».

Офис в стиле Джеймса Бонда. ФОТО: KAOS Arhitektid

По словам Ауле, офис в стиле «Звездных войн» может подойти молодой и новаторской команде: «В этой футуристической среде мы использовали металлические покрытия и загадочные перегородки молочных оттенков».

Офис в стиле "Звездных войн" ФОТО: KAOS Arhitektid

«Решение в стиле фильма "Довод" подходит для тех, кто предпочитает минималистский четкий и элегантный стиль, в котором детали в черных и серых тонах уравновешиваются светлой поверхностью стен из натурального дуба», — рассказала Ауле.

Офис в стиле фильма "Довод". ФОТО: KAOS Arhitektid