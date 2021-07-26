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В Пирита автомобиль сбил велосипедиста

Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В воскресенье, 25 июля в столичном районе Пирита произошло ДТП, в результате которого пострадал 38-летний велосипедист.

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что инцидент случился в 16:16 на улице Пурье. Автомобиль Audi A6, за рулем которого сидел 33-летний мужчина, поворачивал налево и задел 38-летнего велосипедиста.

Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу для проверки здоровья.

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