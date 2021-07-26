В Пирита автомобиль сбил велосипедиста
В воскресенье, 25 июля в столичном районе Пирита произошло ДТП, в результате которого пострадал 38-летний велосипедист.
В воскресенье, 25 июля в столичном районе Пирита произошло ДТП, в результате которого пострадал 38-летний велосипедист.
Департамент полиции и погранохраны сообщает, что инцидент случился в 16:16 на улице Пурье. Автомобиль Audi A6, за рулем которого сидел 33-летний мужчина, поворачивал налево и задел 38-летнего велосипедиста.
Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу для проверки здоровья.