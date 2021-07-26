Видео ⟩ Водитель электросамоката угодил на перекрестке в прицеп пикапа
Центр надзора за дорожным движением напоминает на своей странице в Facebook, что при пересечении проезжей части на велосипеде или самокате действует ряд правил.
Центр надзора за дорожным движением напоминает на своей странице в Facebook, что при пересечении проезжей части на велосипеде или самокате действует ряд правил.
А именно:
В этом году в Эстонии пострадали уже 297 велосипедистов или водителей электросамокатов. В большинстве случаев причиной ДТП становилось то, что водители переоценивали свои навыки вождения или нарушали правила дорожного движения. Будьте внимательны и соблюдайте правила.
Смотрите видео ДТП с участием электросамоката!