В Тарту избили и ограбили 15-летнего подростка
В прошлую пятницу в Тарту на улице Мыйзавахе 15-летний подросток стал жертвой ограбления и нападения. У него украли мобильный телефон и портативную колонку, пишет Tartu Postimees.
В прошлую пятницу в Тарту на улице Мыйзавахе 15-летний подросток стал жертвой ограбления и нападения. У него украли мобильный телефон и портативную колонку, пишет Tartu Postimees.
Инцидент произошел на пешеходной дороге рядом с магазином на улице Нылваку и улицей Мыйзавахе. Известно, что около 22.00 подросток шел к магазину, когда на него напал человек из компании, шедшей ему навстречу.
Пострадавшего избивали, после чего у него отобрали iPhone и колонку JBL. Молодой человек получил легкие травмы и обратился в травмпункт для оказания первой помощи. Стоимость украденных вещей превышает 2000 евро.
В настоящее время никого не допросили в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления и украденные предметы не обнаружены. По имеющейся информации, подозреваемый был в компании нескольких человек.
Полиция просит людей, ставших свидетелями нападения, сообщить об этом следователю по телефону 730 8699. В ходе уголовного производства будет выяснена личность подозреваемого, а также роль других возможных лиц, причастных к происшествию.