Пн, 26.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Тарту избили и ограбили 15-летнего подростка

В Тарту избили и ограбили 15-летнего подростка

Нападение произошло в пятницу вечером на пешеходной дорожке рядом с улицей Мыйзавахе. ФОТО: Kristjan Teedema

В прошлую пятницу в Тарту на улице Мыйзавахе 15-летний подросток стал жертвой ограбления и нападения. У него украли мобильный телефон и портативную колонку, пишет Tartu Postimees.

Инцидент произошел на пешеходной дороге рядом с магазином на улице Нылваку и улицей Мыйзавахе. Известно, что около 22.00 подросток шел к магазину, когда на него напал человек из компании, шедшей ему навстречу.

Пострадавшего избивали, после чего у него отобрали iPhone и колонку JBL. Молодой человек получил легкие травмы и обратился в травмпункт для оказания первой помощи. Стоимость украденных вещей превышает 2000 евро.

В настоящее время никого не допросили в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления и украденные предметы не обнаружены. По имеющейся информации, подозреваемый был в компании нескольких человек.

Полиция просит людей, ставших свидетелями нападения, сообщить об этом следователю по телефону 730 8699. В ходе уголовного производства будет выяснена личность подозреваемого, а также роль других возможных лиц, причастных к происшествию.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back