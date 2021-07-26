В Тарту избили и ограбили 15-летнего подростка

Инцидент произошел на пешеходной дороге рядом с магазином на улице Нылваку и улицей Мыйзавахе. Известно, что около 22.00 подросток шел к магазину, когда на него напал человек из компании, шедшей ему навстречу.

Пострадавшего избивали, после чего у него отобрали iPhone и колонку JBL. Молодой человек получил легкие травмы и обратился в травмпункт для оказания первой помощи. Стоимость украденных вещей превышает 2000 евро.

В настоящее время никого не допросили в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления и украденные предметы не обнаружены. По имеющейся информации, подозреваемый был в компании нескольких человек.