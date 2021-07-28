В Русском театре состоится премьера проекта «БЕЛАРУСЬ 2020»

Проект «БЕЛАРУСЬ 2020» основан на пьесе белорусского драматурга Андрея Курейчика «Обиженные.Беларусь(сия)» и являет собой синтез двух реальностей: документальной и художественной, где вымышленные сюжетные линии тесно переплетаются с фактологической действительностью. Несмотря на то, что пьеса написана, что называется, по горячим следам, авторы проекта предлагают посмотреть на события, происходившие в Беларуси в августе 20-го, с небольшой временной дистанции.

Только за первые 2,5 месяца с момента написания состоялось более ста читок пьесы на 71 площадке более чем в 20 странах – Латвия, Литва, Польша, Украина, Россия, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Венгрия, Гонконг, более 30 читок в Америке. Это первая постановка пьесы в Эстонии, специально для этого события пьеса также переведена и на эстонский язык.

Премьера спектакля состоится 9 августа 2021 года в 19:00 в Русском театре Эстонии и приурочена к годовщине резонансных президентских выборов в Беларуси.

Спектакль начинается уже в тот момент, когда зритель пересекает порог театра, попадая в пространство-инсталляцию. Там он успевает получить целый ряд различных визуальных ощущений, связанных с пьесой и происходящим в Беларуси во время последних президентских выборов.

Следующая часть спектакля проходит в малом зале Русского театра в абсолютной темноте, где с помощью технологии объемного звучания создается эффект присутствия, в котором зрителю предоставляется уникальная возможность «услышать Беларусь» и создать в своем воображении собственную версию спектакля.

«БЕЛАРУСЬ 2020» помещает зрителя внутрь ситуации и переносит из центра Таллинна в самую гущу событий в Минске в 2020 году.

Даты спектаклей: 09.08, 10.08, 11.08, 12.08, 13.08 (начало в 19:00).

Режиссеры: Артем Гареев и Виктор Марвин

Звукорежиссер: Игорь Старостин

В ролях: Наталья Дымченко, Виктор Марвин, Марика Отса, Александр Домовой, Денис Волков