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Полиция разыскивает пропавшего в Локса Николая

Пропавший Николай. ФОТО: PPA

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 67-летнего Николая, который в конце июня покинул свое временное место проживания в Локса и пропал.

Пропавший Николай. ФОТО: Irina Malõševa

29 июня ранним утром Николай покинул свое временное место проживания в Локса. У него не было с собой мобильного телефона и документов. Мужчина ранее уходил из дома, никого об этом не предупредил, но в этот раз он намеревался навестить своих близких в Костивере. До родственников он так и не добрался.

С 29 июня полиция неоднократно проверяла различные места в Локса и Костивере, в которых Николай мог находиться. К сожалению, неизвестно, покинул ли пропавший Локса и если да, то сделал ли он это на автобусе или пешком.

Родственники очень обеспокоены и хотят, чтобы Николай связался с ними. Из-за своего состояния здоровья Николай может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост около 160 см, седые короткие волосы, среднее телосложение. Уходя из дома, на нем были черная куртка на молнии, серые спортивные штаны и серая футболка.

Полиция просит всех, кто видел Николая или располагает информацией о его местонахождении, звонить по короткому номеру 112. Также можно написать по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee или связаться со стражами порядка по телефону 612 5311.

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