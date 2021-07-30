Полиция разыскивает пропавшего в Локса Николая

Пропавший Николай. ФОТО: Irina Malõševa

29 июня ранним утром Николай покинул свое временное место проживания в Локса. У него не было с собой мобильного телефона и документов. Мужчина ранее уходил из дома, никого об этом не предупредил, но в этот раз он намеревался навестить своих близких в Костивере. До родственников он так и не добрался.

С 29 июня полиция неоднократно проверяла различные места в Локса и Костивере, в которых Николай мог находиться. К сожалению, неизвестно, покинул ли пропавший Локса и если да, то сделал ли он это на автобусе или пешком.

Родственники очень обеспокоены и хотят, чтобы Николай связался с ними. Из-за своего состояния здоровья Николай может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост около 160 см, седые короткие волосы, среднее телосложение. Уходя из дома, на нем были черная куртка на молнии, серые спортивные штаны и серая футболка.