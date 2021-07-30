Полиция разыскивает пропавшего в Локса Николая
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 67-летнего Николая, который в конце июня покинул свое временное место проживания в Локса и пропал.
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 67-летнего Николая, который в конце июня покинул свое временное место проживания в Локса и пропал.
29 июня ранним утром Николай покинул свое временное место проживания в Локса. У него не было с собой мобильного телефона и документов. Мужчина ранее уходил из дома, никого об этом не предупредил, но в этот раз он намеревался навестить своих близких в Костивере. До родственников он так и не добрался.
С 29 июня полиция неоднократно проверяла различные места в Локса и Костивере, в которых Николай мог находиться. К сожалению, неизвестно, покинул ли пропавший Локса и если да, то сделал ли он это на автобусе или пешком.
Родственники очень обеспокоены и хотят, чтобы Николай связался с ними. Из-за своего состояния здоровья Николай может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост около 160 см, седые короткие волосы, среднее телосложение. Уходя из дома, на нем были черная куртка на молнии, серые спортивные штаны и серая футболка.
Полиция просит всех, кто видел Николая или располагает информацией о его местонахождении, звонить по короткому номеру 112. Также можно написать по адресу электронной почты irina.maloseva@politsei.ee или связаться со стражами порядка по телефону 612 5311.