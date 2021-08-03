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«Кратт»: страшная сказка, рассказанная совсем не по-детски

Бабушка Хелью (Мари Лилль) и дети (Нора Меривоо, Харри Меривоо, Элизе Текко и Роланд Треймо). ФОТО: Кадр из фильма

Кратт (или Кратть; переводчики с эстонского то ставят мягкий знак в конце, то не ставят, по наитию) – фольклорный персонаж, волшебный помощник, его каждый может смастерить из подручных средств; чтобы он работал, нужно с помощью самого Нечистого пожертвовать существу некую толику (чаще всего называются три капли) собственной крови. Как любое порождение инфернального мира, Кратт опасен: его постоянно надо загружать работой, если твое воображение иссякнет, и ты больше не сможешь ничего поручить ему, он тебя убьет. Так что лучше не играть в азартные игры с Сатаной!

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Новейший эстонский кинематограф второй раз выводит на экран Кратта. Первым был Райн Сарнет, экранизировавший роман Андруса Кивиряхка «Ноябрь, или Гуменщик», действие которого происходило тогда, когда люди истово верили во всякую нечисть. Действие «Кратта», которого поставил Расмус Меривоо, происходит в наши дни, и эта картина сделана так, что она меняет свой жанр на глазах у зрителя.

Начинается фильм как назидательная история о городских детях, которые все время проводят, уткнувшись в айфоны и не вылезая из интернета – и вдруг оказываются без этих гаджетов, в сельской обстановке, где приходится трудиться в поте лица, невзирая на нежный возраст. Родители, умчавшись на турецкий курорт, подкинули Мию и Кевина бабушке Хелью (Мари Лилль), предварительно отобрав телефоны и оставив детей один на один со всеми прелестями хуторской жизни. Бабушка, старушка доброжелательная, но требовательная, кормит их простой и сытной сельской пищей, не обращая внимание на то, что Мия - вегетарианка; заставляет чистить курятник и работать в огороде. Зритель уже ждет, что ему расскажут про то, как дети, прикоснувшись к «корням», возвратятся в город загорелыми, поздоровевшими и усвоившими, что фейсбуком и инстаграмом мир не исчерпывается.

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