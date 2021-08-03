«Кратт»: страшная сказка, рассказанная совсем не по-детски
Кратт (или Кратть; переводчики с эстонского то ставят мягкий знак в конце, то не ставят, по наитию) – фольклорный персонаж, волшебный помощник, его каждый может смастерить из подручных средств; чтобы он работал, нужно с помощью самого Нечистого пожертвовать существу некую толику (чаще всего называются три капли) собственной крови. Как любое порождение инфернального мира, Кратт опасен: его постоянно надо загружать работой, если твое воображение иссякнет, и ты больше не сможешь ничего поручить ему, он тебя убьет. Так что лучше не играть в азартные игры с Сатаной!