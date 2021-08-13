Полиция просит помощи в поисках пропавшего без вести 86-летнего мужчины

Сегодня в 16 часов в центр тревоги сообщили об исчезновении 86-летнего Харальда, который покинул дом престарелых в Ряпина, уйдя в неизвестном направлении. Последний раз мужчину видели сегодня в 13:30. Не исключено, что мужчина сел в автобус и выехал за пределы района.

Полиция искала мужчину в окрестностях дома престарелых и осмотрела близлежащие дороги и улицы. К обыскам была привлечена полицейская собака, а зона поисков была проверена при помощи дрона. К сожалению, найти мужчину пока не удалось.

Рост Харальда около 160 см, у него короткие седые волосы. На мужчине серый свитер и клетчатая шапка. По состоянию здоровья мужчина не может адекватно воспринимать происходящее.