Алар Карис согласился стать кандидатом в президенты

"Да, я проинформировал спикера Рийгикогу Юри Ратаса, что ответил на его просьбу утвердительно", - сказал Карис, подтвердив свою готовность баллотироваться на пост президента Эстонии.

По словам Кариса, решение далось ему трудно, но теперь нужно сделать все возможное, чтобы двигаться вперед.

Карис готов встретиться со всеми политиками и фракциями, которые этого хотят.

"Юри Ратас дал понять, что было бы хорошо, если бы эта встреча состоялась завтра (четверг - прим.ред. )", - сказал Карис, который считает, что скорее всего, первая его встреча будет с Центристской партией.

Напомним, что в понедельник председатель Центристской партии Юри Ратас предложил директору Эстонского национального музея Алару Карису выставить свою кандидатуру на президентских выборах, после чего Карис взял время на обдумывание.

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1976 году окончил Тартускую среднюю школу № 2, а в 1981 году - ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук. В 2007-2012 годах был ректором Тартуского университета. 26 марта 2013 года Рийгикогу назначил Кариса государственным контролером.

В октябре 2017 года Карис был избран директором Эстонского национального музея. С 2010 года Карис является выпускником Эстонского студенческого союза. Его жена Сирье Карис, ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года - директор Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.