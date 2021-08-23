В Нарве сгорело несколько грузовиков: полиция подозревает поджог

В Нарве сгорело несколько грузовиков: полиция подозревает поджогДополнено!
В ночь с субботы на воскресенье в Нарве произошел пожар, в ходе которого огнем были полностью уничтожены пять грузовых автомобилей.
В ночь с субботы на воскресенье в Нарве произошел пожар, в ходе которого огнем были полностью уничтожены пять грузовых автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, 22 августа в 01.50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве на улице Пуувилла рядом с гаражами горят несколько грузовиков.
К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено пять грузовых машин. Возгорание удалось локализовать к 2.49. Пожар был полностью потушен к 4.15. В инциденте никто не пострадал.
Для расследования этого происшествия полиция начала уголовное производство, основной версией которого на данный момент является намеренный поджог.
Нарвское отделение полиции просит всех, у кого есть информация о данном происшествии, либо если кто-то заметил 22 августа примерно в 1-2 часа ночи в Нарве в районе Паэмурру и Уускюла подозрительных людей либо подозрительную деятельность, сообщить об этом следователю по номеру 3576171 или э-почте vladimir.poljakov@politsei.ee.