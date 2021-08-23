В Нарве сгорело несколько грузовиков: полиция подозревает поджог

Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, 22 августа в 01.50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве на улице Пуувилла рядом с гаражами горят несколько грузовиков.

К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено пять грузовых машин. Возгорание удалось локализовать к 2.49. Пожар был полностью потушен к 4.15. В инциденте никто не пострадал.

Для расследования этого происшествия полиция начала уголовное производство, основной версией которого на данный момент является намеренный поджог.