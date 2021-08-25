В Эстонии прибавилось 437 зараженных

Среди новых заразившихся 341 человек (78%) не прошли вакцинацию. У 96 заразившихся (22%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 172 человек. Из них 119 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 68, в Вырумаа - 38, в Пярнумаа - 35, на Сааремаа - 26, в Пылвамаа - 20, в Валгамаа - 14, в Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа по 11 новых случаев заражения коронавирусом. В Рапламаа зафиксировано девять, в Ида-Вирумаа - 8, в Ляэнемаа - 7, в Йыгевамаа - 6 и в Ярвамаа три новых случая заражения. На Хийумаа новых случаев заражения не выявлено. В случае девяти положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

В течение суток было введено 4182 дозы вакцины. Всего было вакцинировано 712 586 человек и 548 830 человек завершили курс вакцинации.

За минувшие сутки было открыто 16 новых случаев COVID-19. 103 пациента нуждаются в стационарном лечении.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 308,06 случая на 100 000 человек.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).