Сийм Каллас находится в больнице в тяжелом состоянии

Сийм Каллас находится в больнице в тяжелом состоянииДополнено!
Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) находится в очень тяжелом состоянии в больнице.
Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) находится в очень тяжелом состоянии в больнице.
«Да, это так, - подтвердила премьер-министр Кая Каллас. - В довольно тяжелом состоянии».
По данным Postimees, несколько недель назад у 72-летнего Сийма Калласа возникли проблемы со здоровьем.
В 2019 году Postimees писал, что почетный председатель Партии реформ, вице-спикер парламента Сийм Каллас попал в больницу из-за плохого самочувствия.
В 2017 году Сийм Каллас перенес операцию на сердце в Северо-Эстонской региональной больнице.