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Сийм Каллас находится в больнице в тяжелом состоянии
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Сийм Каллас. ФОТО: Sander Ilvest

Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) находится в очень тяжелом состоянии в больнице.

«Да, это так, - подтвердила премьер-министр Кая Каллас. - В довольно тяжелом состоянии».

По данным Postimees, несколько недель назад у 72-летнего Сийма Калласа возникли проблемы со здоровьем.

В 2019 году Postimees писал, что почетный председатель Партии реформ, вице-спикер парламента Сийм Каллас попал в больницу из-за плохого самочувствия.

В 2017 году Сийм Каллас перенес операцию на сердце в Северо-Эстонской региональной больнице.

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