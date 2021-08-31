Исторический квартал в центре Таллинна сменил собственника

Предприятие Triple Net Capital приобрело вместе с инвестиционным партнером Kala House OÜ недвижимость площадью почти четыре гектара в феврале этого года. Сейчас партнеры договорились о приобретении фирмой Triple Net Capital доли участия Kala House.

Таким образом, основанный на эстонском капитале девелопер Triple Net Capital продолжит работы по строящемуся в центре Таллинна кварталу Лютера в качестве единоличного собственника – приобретение доли участия у инвестиционного партнера Kala House OÜ было профинансировано из собственных средств и с помощью кредита банка LHV Pank.

А фирма Kala House планирует в ближайшие годы сконцентрироваться на развитии недвижимости в регионе Пыхья-Таллинна, а также вместе с партнерами займется реализацией проектов по недвижимости и в других регионах, включая ближайшие окрестности Таллинна.

Таким будет квартал Лютера ФОТО: Triple Net Capital

«В рамках проекта нам уже удалось сделать очень многое – были заключены предварительные договоренности по объему продаж примерно 25% квартир, и мы уже завершаем переговоры по аренде коммерческих площадей с рядом сильных якорных арендаторов», – сказал партнер Triple Net Capital Андрес Урб.

Triple Net Capital планирует обеспечить в квартале Лютера сочетание новой и старой архитектуры, а также обустроитьна территории большой парк, создав в центре столицы инновационную и достойную жилую и рабочую среду.

Объем проекта развития квартала Лютера охватит более 100 000 м2, включая 400 квартир и более 600 парковочных мест, а также примерно 40 000 квадратных метров коммерческой недвижимости. Общая сумма инвестиций в квартал превысит 125 миллионов евро.

По оценке девелопера и архитекторов, особенной ценностью и центром притяжения квартала станет запланированный в его центре парк Лютера площадью 5000 квадратных метров, который по своему размеру будет сравним с другими парками центра Таллинна, такими как парки Фальги, Койду, Лембиту и Вайкне, а также с Площадью Свободы.

В ходе девелопмента квартала Лютера будет создана предусмотренная для пешеходов и велосипедистов сеть внутренних улиц, которые соединят парк с расположенными по соседству районами Татари, Веэренни и Уус-Мааильм. Окружающая квартал инфраструктура будет дополнена с упором именно на движение пешеходов и немоторизованных транспортных средств.

Парковка нового квартала будет подземной, и предусмотренные в ней 600 парковочных мест позволят удовлетворить все потребности района. Сохранившиеся части представительских зданий, построенных в стиле промышленной архитектуры своего времени, будут реновированы, и ансамбль застройки пополнится новыми объектами.