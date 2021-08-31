Коробейник: не верю в заявления социал-демократов
По словам центриста Андрея Коробейника, он не верит в искреннюю готовность социал-демократов поддержать нынешнего кандидата в президенты.
По словам центриста Андрея Коробейника, он не верит в искреннюю готовность социал-демократов поддержать нынешнего кандидата в президенты.
Напомним, что ранее соцдемы заявили, что большая часть социал-демократической фракции Рийгикогу в сложившейся политической ситуации считает правильным избрать президента в парламенте и, таким образом, поддерживает Алара Кариса.
"Коалиционные партии вновь выдвинули Алара Кариса кандидатом в президенты, что автоматически означает, что он будет кандидатом от Партии реформ на пост главы государства и в коллегии выборщиков. Поэтому у сегодняшнего президента Керсти Кальюлайд больше нет возможности оказаться переизбранной", - пояснил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.
По словам Саара, социал-демократы утром напомнили Карису о том, чтобы в качестве президента Эстонии целенаправленно боролся за равные права и возможности местных жителей. "Мы ждем и того, что он будет защищать демократию от крайностей и не даст теоретикам заговора задушить политику, основанную на науке", - заявил Саар.