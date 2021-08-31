Коробейник: не верю в заявления социал-демократов

Напомним, что ранее соцдемы заявили, что большая часть социал-демократической фракции Рийгикогу в сложившейся политической ситуации считает правильным избрать президента в парламенте и, таким образом, поддерживает Алара Кариса.

"Коалиционные партии вновь выдвинули Алара Кариса кандидатом в президенты, что автоматически означает, что он будет кандидатом от Партии реформ на пост главы государства и в коллегии выборщиков. Поэтому у сегодняшнего президента Керсти Кальюлайд больше нет возможности оказаться переизбранной", - пояснил председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.