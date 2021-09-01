Eurostat: безработица в Эстонии ниже среднего по ЕС

В среднем уровень безработицы в ЕС составил 6,9%, снизившись за год на 0,7, а за месяц на 0,2 пункта, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В Эстонии показатель безработицы в июле этого год составил 6,5%, за год уровень безработицы снизился на 1,2, а за месяц на 0,1 пункта.

В Литве за год уровень безработицы снизился на 1,9 пункта, а за месяц на 0,3 пункта и в июле составлял 7,5%.

В Латвии безработица в июле составляла 7,6%, что на 1,2 пункта меньше, чем годом ранее, и на 0,2 пункта меньше, чем месяц назад.