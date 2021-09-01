Ср, 1.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Eurostat: безработица в Эстонии ниже среднего по ЕС

Контора Кассы по безработице. Фото иллюстративное. ФОТО: Vladislav Musakko

В июле этого года показатель безработицы в Эстонии был ниже среднего по ЕС, сообщил Eurostat.

В среднем уровень безработицы в ЕС составил 6,9%, снизившись за год на 0,7, а за месяц на 0,2 пункта, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В Эстонии показатель безработицы в июле этого год составил 6,5%, за год уровень безработицы снизился на 1,2, а за месяц на 0,1 пункта.

В Литве за год уровень безработицы снизился на 1,9 пункта, а за месяц на 0,3 пункта и в июле составлял 7,5%.

В Латвии безработица в июле составляла 7,6%, что на 1,2 пункта меньше, чем годом ранее, и на 0,2 пункта меньше, чем месяц назад.

По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 14,6 млн человек.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back