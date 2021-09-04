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  • Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Палдиски мужчины

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Палдиски мужчины

ФОТО: Põhja politseiprefektuur

Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Андреса, который ушел из дома в Палдиски 2 сентября и не вернулся.

Андрес покинул свой дом в неизвестном направлении в четверг, 2 сентября и с тех пор его близким не удается с ним связаться.

ФОТО: Põhja prefektuur

Рост Андреса 183 см, у него светлые волосы и короткая борода. Когда он покидал дом, на нем была черная кожаная куртка с серым капюшоном, серые штаны и черные кроссовки. С ним был также красный рюкзак с надписью Würth. С собой у него были документы, телефон и деньги.

Полиция пообщалась с его близкими и проверила места, где он мог бы находиться в Палдиски и округе. Пока что мужчину найти не удалось. Полиция продолжает поиски.

Всех, кто видел мужчину на фото или знает его местоположение, полиция просит связаться с ними по телефону 112. 

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