Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Палдиски мужчины

Андрес покинул свой дом в неизвестном направлении в четверг, 2 сентября и с тех пор его близким не удается с ним связаться.

ФОТО: Põhja prefektuur

Рост Андреса 183 см, у него светлые волосы и короткая борода. Когда он покидал дом, на нем была черная кожаная куртка с серым капюшоном, серые штаны и черные кроссовки. С ним был также красный рюкзак с надписью Würth. С собой у него были документы, телефон и деньги.

Полиция пообщалась с его близкими и проверила места, где он мог бы находиться в Палдиски и округе. Пока что мужчину найти не удалось. Полиция продолжает поиски.