Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Палдиски мужчины
Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Андреса, который ушел из дома в Палдиски 2 сентября и не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Андреса, который ушел из дома в Палдиски 2 сентября и не вернулся.
Андрес покинул свой дом в неизвестном направлении в четверг, 2 сентября и с тех пор его близким не удается с ним связаться.
Рост Андреса 183 см, у него светлые волосы и короткая борода. Когда он покидал дом, на нем была черная кожаная куртка с серым капюшоном, серые штаны и черные кроссовки. С ним был также красный рюкзак с надписью Würth. С собой у него были документы, телефон и деньги.
Полиция пообщалась с его близкими и проверила места, где он мог бы находиться в Палдиски и округе. Пока что мужчину найти не удалось. Полиция продолжает поиски.
Всех, кто видел мужчину на фото или знает его местоположение, полиция просит связаться с ними по телефону 112.