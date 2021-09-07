Чехия выделит Литве полмиллиона евро для возведения забора на ее границе с Беларусью

Главы МВД Литвы Агне Билотайте и МИД Чехии Якуб Кулганек подписали соответствующий документ. Предполагается, что это ускорит возведение заграждения на границе Литвы с Белоруссией.

"Лукашенко продолжает использовать незаконную иммиграцию в качестве оружия, чтобы шантажировать Литву и, следовательно, ЕС. Его нужно остановить", - сказал Кулганек.

Ранее Дания предложила предоставить 15 км колючей проволоки Литве, чтобы огородить границу с Белоруссией.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС принять любые меры для поддержки Литвы, Латвии и Польши, если Белоруссия продолжит создавать давление на границах Евросоюза, используя иммигрантов и беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - утверждал Лукашенко.