Министерство образования подало гражданский иск против Майлис Репс

Присяжный адвокат Марко Кайрьяк подтвердил BNS, что подал гражданский иск против Майлис Репс как представитель Министерства образования.

Кайрьяк сказал, что речь идет о гражданском иске, который подается в рамках уголовного дела. Когда дело направляют в суд, его рассматривают вместе с уголовным делом. Это означает, что суд также решит, совершала ли Репс вменяемые ей в вину преступления, виновна она или нет.

По словам адвоката, копию иска третьим лицам передавать нельзя. «Основанием для подачи гражданского иска является предъявленные Майлис Репс подозрения и описанные в нем деяния. Поскольку обстоятельства, на которых основан гражданский иск, касаются расследования, которое все еще находится на стадии досудебного расследования, прокуратура принимает решение о раскрытии точных фактов, а представитель потерпевшего не может сам озвучивать общественности какие-либо детали. Поэтому я не могу подробнее комментировать содержание иска и точные суммы, указанные в нем, до того, как дело не будет направлено в суд», - добавил он.