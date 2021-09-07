Министерство образования подало гражданский иск против Майлис Репс
Министерство образования и науки подало гражданский иск по уголовному делу экс-министра Майлис Репс (Центристская партия), размер которого пока не разглашается.
Министерство образования и науки подало гражданский иск по уголовному делу экс-министра Майлис Репс (Центристская партия), размер которого пока не разглашается.
Присяжный адвокат Марко Кайрьяк подтвердил BNS, что подал гражданский иск против Майлис Репс как представитель Министерства образования.
Кайрьяк сказал, что речь идет о гражданском иске, который подается в рамках уголовного дела. Когда дело направляют в суд, его рассматривают вместе с уголовным делом. Это означает, что суд также решит, совершала ли Репс вменяемые ей в вину преступления, виновна она или нет.
По словам адвоката, копию иска третьим лицам передавать нельзя. «Основанием для подачи гражданского иска является предъявленные Майлис Репс подозрения и описанные в нем деяния. Поскольку обстоятельства, на которых основан гражданский иск, касаются расследования, которое все еще находится на стадии досудебного расследования, прокуратура принимает решение о раскрытии точных фактов, а представитель потерпевшего не может сам озвучивать общественности какие-либо детали. Поэтому я не могу подробнее комментировать содержание иска и точные суммы, указанные в нем, до того, как дело не будет направлено в суд», - добавил он.
Репс покинула должность министра образования в ноябре прошлого года. Ее подозревают в том, что она могла использовать министерские средства в своих интересах и интересах своей семьи.