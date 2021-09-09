Жена Мартина Хельме идет в большую политику

Одной из главных целей местной организации EKRE было восстановление памятника в Лихула, который, как известно, был снесен в сентябре 2004 года, потому что на нем был изображен немецкий солдат с форме со знаками отличия СС. Возвращение памятника больше не является основной темой, хотя неделю назад несколько членов Рийгикогу от EKRE приняли участие в демонстрации, посвященной годовщине демонтажа памятника с кладбища Лихула.

«Я знаю, как все пойдет, что бы я ни сказала», - говорит Эева Хельме, отвечая на вопрос, является ли восстановление монумента ее главной целью в волостном собрании.

Она молчит несколько секунд. "Это большое яблоко раздора. В то же время я учила историю. Если у нас есть возможность ходить к бронзовому солдату, почему бы нам не поставить памятник для тех, кто сражался на другой стороне, дедам с этой стороны также нужен памятник», - говорит Эева Хельме.

«Этой стороне нужен памятник, но во всем Ляэнеранна есть проблемы покрупнее, чем этот памятник. Может быть, нам стоит заняться более важными вещами, чем сосредотачивать всю энергию на этом памятнике. Может быть, мы застреваем в прошлом», - считает Эвева Хельме.

У Эевы и Мартина Хельме пятеро детей, младшему всего четыре года, поэтому Эева последние несколько лет была домохозяйкой. Летний дом четы Хельме находится в Матсиранна волости Ляэнеранна, которая была образована на месте волости Лихула после административной реформы 2017 года.

Новичок в партии, давно в политике

«Я присоединилась к партии зимой, решила, что буду помогать, проведу кампанию, но самая большая помощь - это то, что я принесла партии несколько голосов», - признается Эева Хельме Postimees.

Она говорит, что на самом деле это не первая ее избирательная кампания, поскольку она принимала участие во всех кампаниях с 2004 года вместе со своим мужем Мартином. «Если мужчина является политиком такого калибра, дома нет спасения от политики, - говорит Эева Хельме. - Я считала, что будет умным говорить Мартину, как реагировать, что делать или что говорить, но теперь, когда я сама в политике, нужно самой больше думать о том, что делать и говорить».

Первая совместная кампания Эевы и Мартина Хельме была на выборах в Европарламент 2004 года, когда Мартин баллотировался как одиночный кандидат. Эева в то время ждала третьего ребенка, когда они с мужем путешествовали по городам Южной Эстонии и распространяли агитационные материалы.

«Мартин хорошо принимали, но я ощутила на себе всё недовольство, которое люди испытывали против политиков, - вспоминает Эева Хельме. - Летом была кампания, в декабре родился ребенок».

Мартин Хельме получил на тех европейских выборах 1475 голосов.

Семейная кампания на всю жизнь

«Когда Мартин баллотировался на пост мэра Пярну, мы посадили наших троих детей в машину и поехали из Таллинна в Пярну проводить кампанию», - продолжает Эева Хельме.

На выборах 2009 года Мартин Хельме был кандидатом в мэры от избирательного союза «Aus Pärnu» («Честный Пярну»). Он набрал 529 голосов, что было четвертым лучшим результатом в городе, но список все равно не попал в горсобрание, потому что другие кандидаты были слабыми.

«В моем случае я думала, что не пойду в политику, просто буду поддерживать Мартина, - говорит Эева Хельме. - Но поскольку EKRE - единственная партия, у которой есть новые идеи и желание что-то делать, недостаточно быть дома, нужно приложить все усилия».