Цена газа в Европе в преддверии отопительного сезона обновила рекорд

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 66,17 евро за кВт.ч, или $808 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Запасы в подземных хранилищах Европы находятся на уровне исторических минимумов, а газопроводу "Северный поток - 2" до начала работы предстоит долгий путь согласований в ведомствах ФРГ и ЕС.

В августе 2021 среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - уже $669 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $346 за тысячу кубометров.

Федеральное сетевое агентство Германии 13 сентября заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Соответствующее решение будет принято в течение четырех-шести месяцев.

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро воскресенья резервы составляли 70,75%, что на 15,6 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.