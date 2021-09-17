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  • Полиция нашла пропавшего в Харьюмаа 53-летнего Андреса

Полиция нашла пропавшего в Харьюмаа 53-летнего Андреса

Politseireid. Kiirust mõõdetakse Kolga-Jaanis Põltsamaa maantee ja Reimani tänava ristmikul. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Полиция на этой неделе просила помощи в поисках 53-летнего Андреса, который ушел из попечительского дома в волости Козе, Харьюмаа. 

У него не было при себе мобильного телефона. У полиции были основания полагать, что он мог направиться в сторону Тарту или Пыльтсамаа.

Полиция пообщалась с персоналом попечительского дома и проверила окрестности. Описание его внешности было передано патрулям.

В воскресенье пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Андреса нашли в Таллинне, с ним все в порядке.

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