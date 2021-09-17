Полиция нашла пропавшего в Харьюмаа 53-летнего Андреса
Полиция на этой неделе просила помощи в поисках 53-летнего Андреса, который ушел из попечительского дома в волости Козе, Харьюмаа.
Полиция на этой неделе просила помощи в поисках 53-летнего Андреса, который ушел из попечительского дома в волости Козе, Харьюмаа.
У него не было при себе мобильного телефона. У полиции были основания полагать, что он мог направиться в сторону Тарту или Пыльтсамаа.
Полиция пообщалась с персоналом попечительского дома и проверила окрестности. Описание его внешности было передано патрулям.
В воскресенье пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Андреса нашли в Таллинне, с ним все в порядке.