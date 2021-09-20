Выборы. ФОТО: Alexander Demianchuk/TASS via Getty Images

На родине президента Владимира Путина выборы в Госдуму и заксобрание города отличились ночными скандалами на избирательных участках и успехом новых партий. Последнему помогли действия городской администрации. Глава ЦИК Элла Памфилова нашла в петербургском избиркоме «пятую колонну», не заинтересованную в выявлении нарушений. Там в ответ заверили, что на выборах в городе «все адекватно».

Явка низкая, количество нарушений - высокое

В воскресенье 19 сентября по данным на 18 часов явка в Петербурге составила на выборах в Госдуму 33,6%, в законодательное собрание - 31,35%.

17 сентября явка в городе оказалась одной из самых низких (12,25% избирателей, вдвое меньше, чем в Москве) - несмотря на традиционные для всех регионов очереди голосующих бюджетников на избирательных участках.

Все три дня оппозиционные кандидаты и независимые наблюдатели чаще, чем в других регионах, сообщали о «каруселях», «вбросах» и других нарушениях.

После закрытия участков 19 сентября стало известно о массовых задержаниях членов комиссий с правом совещательного голоса в разных районах города - в том числе в Петроградском районе, откуда выдвинулась на выборы в заксобрание первая замглавы района Марина Лыбанева, дочь нынешнего спикера городского парламента Макарова.

На момент подсчета голосов более 30 членов комиссий были задержаны или изгнаны с участков, сообщил телеграм-канал экс-главы петербургского штаба Алексея Навального (признан судом экстремистской организацией и ликвидирован) Ирины Фатьяновой.

В полицию на момент подготовки этого материала увозили представителей «Яблока» и «Справедливой России», сообщают наблюдатели. Некоторых кандидатов от «Яблока» не пустили на участки на подсчет голосов. «Наблюдатели и члены комиссий сообщают о нарушениях в процессе подсчета голосов. Сообщения поступают из всего города», писал телеграм-канал «Наблюдатели Петербурга».

Выборы на «двойку с плюсом»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов по итогам встречи с лидерами региональных отделений партий, членом ЦИК Николаем Левичевым и руководителем мониторинговой группы президентского совета по правам человека Наталией Евдокимовой заявил, что все, кроме представителя «Единой России», поставили состоянию избирательной системы в Петербурге оценки «от тройки с минусом до двойки с плюсом».

В первый день голосования полиция задержала экс-главу штаба Навального Ирину Фатьянову. Она утверждала, что провокаторы следили за ней, снимали на камеру и устроили драку. В итоге Фатьянову отпустили, но за время выборов полиция задерживала и других наблюдателей.

Надомное голосование на ряде участков проходило в удивительно крупных масштабах и в рекордном темпе. В результате скандала на одном из УИКов аннулировали 280 бюллетеней надомного голосования. По данным «Ротонды», в городе зафиксировали 35 случаев, когда избиратели обнаруживали, что за них кто-то уже проголосовал.

Наблюдатели в течение трех дней ловили «карусельщиков» и фиксировали попытки вбросов бюллетеней - в частности, за Марину Лыбаневу. Та заявила, что имела место провокация. Нашлись объяснения и сотне пустых бюллетеней в сумке задержанной с поличным воспитательницы детсада - в горизбиркоме объяснили, что она просто помогала заведующей, которая забыла бюллетени на работе.

«Карусельщикам» удавалось проголосовать не только без регистрации на конкретном участке, но и по списку, в котором был указан адрес нежилого здания Музея обороны Ленинграда - при этом попытку члена УИК сфотографировать этот список суды двух инстанций сочли нарушением требований защиты персональных данных. Ее удалили с участка.

Но самые бурные события происходили в Петербурге после закрытия участков. Наблюдатели сообщали о вывозе сейфов с бюллетенями и их перемещениях в зону, недоступную для видеонаблюдения, о том, что на участках ночью находятся члены УИКа и неизвестные, о переклеенных пломбах на сейфах и о том, что у новых сейфов откручивается дно. Опломбировать такие днища, по данным телеграм-канала «Ротонда», согласились не все УИКи.

В последний день голосования на одном участке утром обнаружили «лопнувший» сейф-пакет, а вечером после завершения выборов «Наблюдатели Петербурга» опубликовали видео, где члены комиссии на участке 803 разорвали сейф-пакеты и разбросали бюллетени по помещению. Прибывшая полиция не остановила работу комиссии и заявила, что подсчет голосов на участке продолжится.

«Пятая колонна» в горизбиркоме

В воскресенье глава ЦИК Элла Памфилова в ответ на сообщения о фальсификациях в Петербурге заявила, что в избиркоме города есть «пятая колонна», не заинтересованная в выявлении нарушений. Она призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в городе.

Противостояние ЦИК и петербургского избиркома было одной из интриг нынешних выборов: Памфилова в течение последних лет постоянно критиковала местную комиссию и призывала ее самораспуститься.

Накануне голосования Памфилова возмутилась историей с двойниками кандидата от «Яблока» Бориса Вишневского, которые поменяли не только имена и отчества, но и разместили фотографии на плакатах с почти неотличимой внешностью (соперники даже обзавелись бородами как у оппозиционного политика). Глава ЦИК призвала петербургский избирком перефотографировать двойников, однако на участках для голосования три дня висели те же плакаты.

Член петербургского избиркома от законодательного собрания города Дмитрий Краснянский сказал Би-би-си, что не понимает, кого именно назвала «пятой колонной» Памфилова.

По его словам, «несмотря на вал фейков, что кошмар и ужас», в Петербурге «все адекватно». Явка и процент надомного голосования «как обычно на других выборах». «Нарушения бывают на всех выборах - ловим, отстраняем, но массовости в угоду одному кандидату и партии нету. Нафальсифицировать могут на тысячные доли процента», - сказал он, уточнив, что по словам его коллег по комиссии, лишь одно из 20-30 поступающих сообщений есть смысл проверить.

По словам члена горизбиркома, получившая популярность на видео наблюдателей картонка перед объективом камеры, которая заслоняла обзор урны в УИК, была куском обвалившегося картонного подвесного потолка. «Вполне возможно, ему помогли обвалиться, может там что-то подкрутили, но таких случаев немного, они никак не повлияют на общую картину».

Между тем член избиркома Петербурга от партии «Яблоко» Ольга Покровская согласилась с мнением Памфиловой о «пятой колонне».

«Все нарушения носят абсолютно типовой характер по всему городу и абсолютно понятно, что они кем-то координируются», - сказала Покровская Би-би-си. На этих выборах нарушений, по ее словам, очень много, но избирком Петербурга реагирует на них «очень вяло».

Самым вопиющим нарушением Покровская считает так называемые «вбросы» под видом надомного голосования - когда «носят ящики по 200 бюллетеней, и если посчитать, на одного человека приходится по одной-двум минутам», при этом на ряде участков приходили избиратели, которые обнаруживали, что уже проголосовали на дому.

«Новые люди» вышли в лидеры благодаря войне петербургских властей

По данным экзитполов Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (опрошены с 8 утра до 20.00 19 сентября 14 674 человек, из них ответили около 90%), за «Единую Россию» проголосовали более 38% петербуржцев. Второе место на выборах в Госдуму в городе может получить КПРФ (10,38%). Следом «Новые люди», за них по думскому списку проголосовали 9,8% опрошенных. При этом на выборах в заксобрание коммунисты только третьи (11,06%), их немного опережают «Новые люди» (11,22%).

В Петербурге борьба на этих выборах развернулась не только между единороссами и их конкурентами, но в первую очередь между двумя ветвями власти - исполнительной, представленной губернатором Александром Бегловым, и законодательной - с лидером местных единороссов и спикером городского парламента Вячеславом Макаровым во главе.

Кремль вынудил Макарова, занимавшего 10 лет спикерское кресло, выдвинуться в Госдуму, однако во время избирательной кампании противостояние между Смольным и Мариинским только обострилось. В итоге, партия «Новые люди», чьих кандидатов поддержала администрация Беглова в своей борьбе с единороссами «макаровцами», получила шанс сформировать вторую по величине фракцию в городском парламенте.

По данным протоколов, на ряде участков Васильевского острова с электронными урнами лидеру местных «яблочников» Борису Вишневскому - несмотря на наличие двойников, ставшее самым громким скандалом этих выборов, - удается победить единоросса Сергея Соловьева на выборах в Госдуму, сообщил телеграм-канал «Ротонда». Согласно «Фонтанке», Вишневский, а также кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова проходят в Госдуму по своим одномандатным округам. Таковы первые результаты подсчета на участках, оборудованных комплексом обработки бюллетеней.

После полуночи лидер петербургских справороссов Марина Шишкина сообщила, что Александр Тетердинко, возглавлявший в прошлом созыве фракцию «Единая Россия», «уверенно лидирует на участках в психоневрологических интернатах». На участке интерната в Петродворце за него отдано 158 голосов, в интернате в Константиновском - 225. За его главную соперницу Надежду Тихонову из «Справедливой России» в этих интернатах проголосовали соответственно 2 и 8 избирателей.