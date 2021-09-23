Кальюлайд: мы не восстановимся от скрытой пандемии, пока не вакцинируют население всего мира
Во многих странах по-прежнему тлеют конфликты и возгораются новые. Не прекращаются войны от Украины до Сирии. Авторитарные режимы, такие как в Беларуси, например, придумали новые гибридные инструменты для нападения на демократические общества с невинными людьми. Самые незащищенные слои по-прежнему являются самыми уязвимыми повсюду — это женщины, дети и подростки, подчеркнула президент Эстонии Керсти Кальюлайд на выступлении в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.