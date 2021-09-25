Полиция просит помощи в поисках 64-летнего мужчины
Полиция ищет 64-летнего Калле, который ушел сегодня ночью из расположенного в Таллинне дома призрения в неизвестном направлении.
Полиция ищет 64-летнего Калле, который ушел сегодня ночью из расположенного в Таллинне дома призрения в неизвестном направлении.
Рост Калле около 160 см, у него худощавое телосложение и короткие седые волосы.
Когда Калле ушел, он был одет в зеленовато-серую куртку, черные спортивные штаны и черную спортивную обувь. На нем была черная вязаная шапка и черный рюкзак. Кроме того, мужчина может носить с собой скейтборд.
Полиция связалась с персоналом учреждения по уходу и проверила окрестности, описание пропавшего передано патрулям.
Полиция просит всех, кто видел Калле или обладает информацией о его возможном местонахождении, безотлагательно сообщить об этом по номеру 112.