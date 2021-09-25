Сб, 25.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи в поисках 64-летнего мужчины

Полиция просит помощи в поисках 64-летнего мужчины

Калле. ФОТО: PPA

Полиция ищет 64-летнего Калле, который ушел сегодня ночью из расположенного в Таллинне дома призрения в неизвестном направлении.

Рост Калле около 160 см, у него худощавое телосложение и короткие седые волосы.

Когда Калле ушел, он был одет в зеленовато-серую куртку, черные спортивные штаны и черную спортивную обувь. На нем была черная вязаная шапка и черный рюкзак. Кроме того, мужчина может носить с собой скейтборд.

Полиция связалась с персоналом учреждения по уходу и проверила окрестности, описание пропавшего передано патрулям.

Полиция просит всех, кто видел Калле или обладает информацией о его возможном местонахождении, безотлагательно сообщить об этом по номеру 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back