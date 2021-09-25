Полиция просит помощи в поисках 64-летнего мужчины

Рост Калле около 160 см, у него худощавое телосложение и короткие седые волосы.

Когда Калле ушел, он был одет в зеленовато-серую куртку, черные спортивные штаны и черную спортивную обувь. На нем была черная вязаная шапка и черный рюкзак. Кроме того, мужчина может носить с собой скейтборд.

Полиция связалась с персоналом учреждения по уходу и проверила окрестности, описание пропавшего передано патрулям.