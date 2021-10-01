Пт, 1.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Мяннику столкнулись автобус и два легковых автомобиля

Фото ⟩ В Мяннику столкнулись автобус и два легковых автомобиля

Liiklusõnnetus Männiku teel. ФОТО: Lugeja foto

Сегодня вечером в Таллинне, в Мяннику, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и две легковые машины, пишет Postimees.

По словам преcc-cекретаря Департамента полиции и погранохраны, в 18.18 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении городского рейсового автобуса и автомобилей Honda и Chrysler на Мяннику-теэ.

Машина скорой помощи доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя и пассажира Honda.

ДТП на Мяннику-теэ. ФОТО: Lugeja foto

Из-за аварии движение транспорта на месте было временно нарушено.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back