Фото ⟩ В Мяннику столкнулись автобус и два легковых автомобиля
Сегодня вечером в Таллинне, в Мяннику, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и две легковые машины, пишет Postimees.
Сегодня вечером в Таллинне, в Мяннику, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автобус и две легковые машины, пишет Postimees.
По словам преcc-cекретаря Департамента полиции и погранохраны, в 18.18 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении городского рейсового автобуса и автомобилей Honda и Chrysler на Мяннику-теэ.
Машина скорой помощи доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу водителя и пассажира Honda.
Из-за аварии движение транспорта на месте было временно нарушено.