Уголок юмора ⟩ Может, еще ручек добавить? Объявление на двери в эстонском городке насмешило интернет

В социальной сети Reddit горячо обсуждают входную дверь дома, находящегося в Кохила, и заодно жителей этого дома. Объявление на двери гласит: дверь открывается ручкой. Пользователей сети интересует, какую именно ручку предлагается использовать. К тому же непонятно, зачем вообще нужно две ручки.

«Какая из двух?» — спрашивают многие. «Раньше я думал, что разбираюсь в дверях», — думает участник обсуждения.

«Верхняя - это тревожная ручка. Она открывает дверь, даже когда дверь заперта», — говорит другой. «Верхняя ручка только для Эрки Ноола», — шутит третий.