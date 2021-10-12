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  • Может, еще ручек добавить? Объявление на двери в эстонском городке насмешило интернет

Уголок юмора ⟩ Может, еще ручек добавить? Объявление на двери в эстонском городке насмешило интернет

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Пользователи интернета потешаются над объявлением, установленном на входной двери жилого дома в небольшом эстонском городке, передает Kodustiil. 

В социальной сети Reddit горячо обсуждают входную дверь дома, находящегося в Кохила, и заодно жителей этого дома. Объявление на двери гласит: дверь открывается ручкой. Пользователей сети интересует, какую именно ручку предлагается использовать. К тому же непонятно, зачем вообще нужно две ручки. 

«Какая из двух?» — спрашивают многие. «Раньше я думал, что разбираюсь в дверях», — думает участник обсуждения.

«Верхняя - это тревожная ручка. Она открывает дверь, даже когда дверь заперта», — говорит другой. «Верхняя ручка только для Эрки Ноола», — шутит третий.

Добавим, что по-английски link - ссылка. И призыв открывать дверь, перейдя по ссылке, звучит тоже весело.

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