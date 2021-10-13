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Студия Postimees: русский избиратель в замкнутом круге?
13:00

Игорь Грязин и Пеэтер Эрнитс ФОТО: Pm

Каким видят будущее эстонских русских опытные политики, не так давно сменившие партийную прописку?

В дискуссии примут участие опытный экс-реформист Игорь Грязин, ныне баллотирующийся по списку Центристской партии (столичный избирательный округ Кристийне) и бывший центрист, парламентарий Пеэтер Эрнитс, ныне представляющий партию EKRE (кандидат от волости Эльва). Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Центристы и EKRE на нынешних муниципальных выборах играют на одном поле. Почему столь разнонаправленные партии делят одного избирателя?
  • Что отталкивает русскоязычного избирателя от центристов и привлекает к EKRE?
  • На русской половине можно редко услышать лозунг о том, что EKRE сделает Таллинн проэтонским и избавит столицу от мультикультурного ада. Насколько уместны в современном обществе подобные лозунги?
  • Некоторые аналитики называют EKRE партией со своим лицом, которая не боится показывать реальную картину того, что происходит на Западе и в Эстонии. А что мешает центристам быть откровеннее и честнее?
  • Большинство эстонских партий делает ставку на закрытие русской школы. При этом политки EKRE, еще будучи в коалиции с центристами, не пытались настойчиво закрывать русские школы. Так как же с ними поступить?
  • Каким видят будущее эстонских русских Грязин и Эрнитс?

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