Студия Postimees: русский избиратель в замкнутом круге?13:00
Каким видят будущее эстонских русских опытные политики, не так давно сменившие партийную прописку?
Каким видят будущее эстонских русских опытные политики, не так давно сменившие партийную прописку?
В дискуссии примут участие опытный экс-реформист Игорь Грязин, ныне баллотирующийся по списку Центристской партии (столичный избирательный округ Кристийне) и бывший центрист, парламентарий Пеэтер Эрнитс, ныне представляющий партию EKRE (кандидат от волости Эльва). Смотрите прямой эфир в 13:00!