Каллас — Кийку: кто ответит, если на следующей неделе ситуация ухудшится?

— У вас есть разногласия с Центристской партией по поводу введения новых ограничений?

— У нас здесь, да, несколько разные взгляды. Для меня вопрос заключается в том, что большинство, те, кто повел себя ответственно и вакцинировался, не должны страдать, потому что у нас есть небольшая группа людей, которые не вакцинируются, которые попадают в больницу, которые болеют так тяжело, что мы вынуждены ограничить любое другое лечение. В связи с этим я считаю, что фокус внимания должен быть на том, что общество должно быть максимально открытым для всех тех, кто вел себя максимально ответственно.

— В чем суть разногласий с Центристской партией?

— Да, мы спорим здесь с партнером по коалиции, есть ли надежда на то, что все просто пройдет, что мы не переступим этот критический порог в больницах, и поэтому все, что нам нужно сделать, — это усилить проверки, что, конечно, мы сделаем. Я не думаю, что это так, и нам нужно предпринимать новые шаги.

— По мнению Партии реформ, какие шаги следует предпринять, чтобы ограничить тех, кто не был вакцинирован, и дать возможности тем, кто привился?

— Все те места, где просят предоставить ковид-сертификат, попасть в которые у нас есть возможность, сдав тест, будут только для вакцинированных и переболевших. Конечно, все это временные меры, но пока у нас высокий уровень распространения вируса, пока больницы обременены прежде всего непривитыми, невакцинированные не смогли бы участвовать в мероприятиях, на которых они могут заразиться.

— Это касается театров, кинотеатров, ресторанов, спортивных клубов?

— Именно, это те места, где мы проверяем ковид-сертификаты.

— И Центристская партия с этим не согласна и считает, что помимо ковид-паспорта должен быть еще и вход для непривитых на основании теста?

— Да, что не следует предпринимать никаких дальнейших шагов в надежде, что ситуация улучшится. Я говорю, что не улучшится, если не предпримем дополнительных шагов.

— Как вы собираетесь достичь своей цели, бьете кулаком по столу или все еще пытаетесь достичь консенсуса?

— Правительство принимает решения консенсусом. На мой взгляд, если все еще существует позиция, что ничего не нужно делать, то также должна быть очень четкая позиция относительно того, кто понесет ответственность, если на следующей неделе ситуация будет хуже, чем на этой, и мы не предприняли этих шагов.

— Значит ли это, что если сегодня не установить новые правила, не будет достигнут консенсус и ситуация ухудшится, Танель Кийк должен будет уйти в отставку?

— Да, вопрос в том, кто за это отвечает. Если министр здоровья и труда подтверждает, что больницы не переступят критический порог, а научный совет его поддерживает, вопрос в том, так ли это. А если это не так, то это вопрос политической ответственности.

— Каким может быть критерий, на основании которого будет решатся, может ли министр продолжать работу или нет?