Каллас — Кийку: кто ответит, если на следующей неделе ситуация ухудшится?
Премьер-министр Кая Каллас хочет ввести ограничения, чтобы только вакцинированные люди могли посещать развлекательные заведения в будущем при предъявлении covid-паспорта. Невакцинированные лица не попадут туда и с отрицательным результатом. По словам Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк, если он не поддержит эти дополнительные ограничения, должен взять на себя политическую ответственность по мере ухудшения ситуации. Правительство собралось сегодня вечером, но решение не было принято. Во вторник состоится внеочередное заседание, пишет Postimees.