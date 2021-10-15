Вы его видели? Полиция ищет пропавшего в Йыхви Василия
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Йыхви 70-летнего Василия.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Йыхви 70-летнего Василия.
В пятницу, 15 октября, вечером, обеспокоенные близкие сообщили полиции, что домой в волость Люганузе не вернулся Василий, которого в последний раз днем видели в Йыхви в районе улицы Юлесыйду. Телефона у него нет.
Полицейские проверили места, где мог находиться пропавший, а также прочесали район, где его в последний раз видели. К сожалению, Василий до сих пор не найден.
Рост Василия около 165 см, у него стройное телосложение и седые короткие волосы. На нем были пестрая сине-красная куртка, серые спортивные брюки и черные галоши.
Полиция просит всех, кто видел Василия или у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.