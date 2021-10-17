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  • Эстония
  • Коронавирус подтвержден у 1119 жителей Эстонии, четверо скончались

Коронавирус подтвержден у 1119 жителей Эстонии, четверо скончались

Ковидное отделение Ляэне-Таллиннской центральной больницы. ФОТО: Sander Ilvest

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6732 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1119.

Среди новых заразившихся 741 человек не были вакцинированы, а 378 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 17 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 288 человека. Всего в больницах находится 379 пациентов с коронавирусом, из них 240 человек (63,3%) не были вакцинированы, у 139 человек (36,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 33 новые истории болезни. Скончались четыре человек с коронавирусом: 96-летняя женщина, 92-летняя женщина, 92-летний мужчина, 86-летняя женщина.

За сутки ввели 1135 доз вакцины, в общей сложности было введено 1 399 832 дозы. Среди совершеннолетних как минимум одной дозой вакцины привиты 68%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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