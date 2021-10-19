Видео ⟩ Антимасочник обвинил нотариуса в дискриминации

Элвис Брауэр хотел прийти в бюро нотариуса Анники Куймет, чтобы отказаться от наследства, но отказался надеть в офисе маску. Мужчина обвинил нотариуса в дискриминации, заявил, что к нему относятся как к низшему классу, и спросил, подвергаются ли в этом бюро дискриминации и негры.

После жаркого спора мужчину все же приняли для совершения нужной ему сделки.

В конце поста Брауэр утверждает, что нотариус даже не просила у него документ, удостоверяющий личность. Мы также попросили разъяснений у другой стороны, пишет портал.

Нотариус Анника Куймет вздыхает и говорит, что они вынуждены быть педантичными в вопросах соблюдения требований здоровья, поскольку их посещают в среднем 200 человек в день. Сотрудники бюро тоже не хотят подвергаться опасности, они ежедневно носят козырьки и маски, потому что общаются с людьми лицом к лицу. «У нас есть клиенты, которые не хотят заходить в кабинет, где до них находился человек без маски».

«Что касается идентификации личности, есть несколько способов, - объясняет Куймет. - Параллельно с физическими документами, такими как паспорт, удостоверение личности или водительские права, в стране также используется электронная база данных Департамента полиции и погранохраны. Эта возможность в настоящее время широко используется. В данном случае личность Элвиса Брауэра была первым делом идентифицирована ​​на стойке регистрации, когда его документы подготовили для меня. Там он показал свое удостоверение личности. Когда он подошел ко мне, в документации была пометка о том, что личность идентифицирована на основании удостоверения личности, и, используя базу данных Департамента полиции и погранохраны, я, естественно, также определил соответствие человека», - пояснила нотариус ход операции.