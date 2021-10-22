Фото ⟩ Внедорожник вылетел в кювет: водителя увезли на скорой

Внедорожник Toyota с прицепом выехал с дороги в кювет. Узкая асфальтированная дорога там извилистая, но в поселке Алтья действует ограничение скорости 40 км/ч, действие которого заканчивается за несколько десятков метров до места аварии, пишет Virumaa Teataja .

Находившиеся на месте происшествия полицейские пока не могли рассказать об обстоятельствах происшествия. «На самом деле инцидент со счастливым концом, - сказал полицейский. - Мужчина действительно был доставлен в больницу на обследование, но на первый взгляд его травмы не были серьезными. Сотрясение. Мы не смогли обстоятельно поговорить с человеком, который был за рулем автомобиля, поскольку скорая помощь прибыла на место раньше нас и увезла его».