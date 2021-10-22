Фото ⟩ Внедорожник вылетел в кювет: водителя увезли на скорой
Сегодня, 22 октября, в Алтья в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП, водитель был доставлен в больницу.
Сегодня, 22 октября, в Алтья в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП, водитель был доставлен в больницу.
Внедорожник Toyota с прицепом выехал с дороги в кювет. Узкая асфальтированная дорога там извилистая, но в поселке Алтья действует ограничение скорости 40 км/ч, действие которого заканчивается за несколько десятков метров до места аварии, пишет Virumaa Teataja.
Находившиеся на месте происшествия полицейские пока не могли рассказать об обстоятельствах происшествия. «На самом деле инцидент со счастливым концом, - сказал полицейский. - Мужчина действительно был доставлен в больницу на обследование, но на первый взгляд его травмы не были серьезными. Сотрясение. Мы не смогли обстоятельно поговорить с человеком, который был за рулем автомобиля, поскольку скорая помощь прибыла на место раньше нас и увезла его».
Люди на месте происшествия предположили, что причиной аварии мог быть находившийся в прицепе квадроцикл, который был плохо закреплен или вовсе не закреплен, и поэтому на извилистой дороге начал ходить ходуном в прицепе.