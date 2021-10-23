Сб, 23.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Лицо недели ⟩ Катри Райк изменит Нарву или Нарва изменит Катри Райк?

В первый раз Катри Райк стала мэром Нарвы в конце 2020 года. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Катри Райк второй раз вплотную приблизилась к должности своей мечты - так она называла пост мэра Нарвы. В первый раз она стала мэром в коалиции, в роли, пожалуй, даже младшего партнера. Теперь, если не случится чего-то совсем уж неожиданного, она станет мэром всерьез и будет пользоваться большим кредитом доверия избирателей. Все-таки, у нее рекорд города по количеству собранных голосов, хоть и всего на два голоса больше, чем давний рекорд Михаила Стальнухина.

“Катри - в мэры!” было написано на предвыборных плакатах. Избирательный союз назывался именно “Списком Катри Райк”, а не Meie Narva, как четыре года назад. Говорят, за такой подход среди оппонентов ее прозвали “Екатериной Великой”.

Но в Нарве мэр, который не умеет быть лидером или лично руководить укладкой асфальта, вряд ли сможет снискать народную любовь. Парадокс: оставаться на своем посту два десятка лет может, но добиться народной любви, гарантирующей много голосов после потери административного ресурса, не может.

В этом смысле, на выборах Катри Райк хорошо сыграла в игру, привычную для ее оппонентов.

Она построила в Нарве два учебных заведения (или просто руководила ими в момент принятия решения о строительстве, как говорят критики). Нарвский колледж Тартуского университета кроме того, что выполнял свои прямые задачи, представлял здесь Эстонскую Республику - так кардинально его общественные мероприятия отличались от тех, что проходили, скажем, в муниципальном ДК. Учебное здание Академии МВД, надо думать, закрепило плацдарм.

Катри Райк вместе с друзьями, конечно, сделала Нарву более эстонской. Но любое влияние - взаимно.

Чтобы стать самым популярным политиком в городе, нужно говорить то, что люди готовы слышать.

Празднование Дня Победы, в котором мэр Катри Райк в этом году неожиданно для критиков приняла участие - самый яркий пример этого, хоть и далеко не единственный. Не принимая полностью ценности обычного нарвского избирателя, она сумела стать для него своим человеком.

Это произошло не сразу. Катри Райк родилась и училась в Тарту, еще на посту директора Нарвского колледжа ТУ она признавалась, что многое в Нарве было для нее странным. Тогда же она - историк по образованию - начала писать книги о Нарве - но не только об истории, но и о современной эпохе в жизни города.

Теперь она сможет влиять на историю сама. Может быть, она изменит Нарву настолько, что нынешние жители не узнают свой город? А может, Нарва изменит Катри Райк настолько, что еще через 20 лет нарвитяне будут требовать прекратить единовластие “Списка Катри Райк” и дать, наконец, дорогу молодым?

Если серьезно, в городской власти произошли очень большие перемены. Насколько сильно они повлияют на жизнь горожан - будем посмотреть.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back