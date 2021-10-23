Лицо недели ⟩ Катри Райк изменит Нарву или Нарва изменит Катри Райк?
Катри Райк второй раз вплотную приблизилась к должности своей мечты - так она называла пост мэра Нарвы. В первый раз она стала мэром в коалиции, в роли, пожалуй, даже младшего партнера. Теперь, если не случится чего-то совсем уж неожиданного, она станет мэром всерьез и будет пользоваться большим кредитом доверия избирателей. Все-таки, у нее рекорд города по количеству собранных голосов, хоть и всего на два голоса больше, чем давний рекорд Михаила Стальнухина.