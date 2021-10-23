Лицо недели ⟩ Катри Райк изменит Нарву или Нарва изменит Катри Райк?

“Катри - в мэры!” было написано на предвыборных плакатах. Избирательный союз назывался именно “Списком Катри Райк”, а не Meie Narva, как четыре года назад. Говорят, за такой подход среди оппонентов ее прозвали “Екатериной Великой”.

Но в Нарве мэр, который не умеет быть лидером или лично руководить укладкой асфальта, вряд ли сможет снискать народную любовь. Парадокс: оставаться на своем посту два десятка лет может, но добиться народной любви, гарантирующей много голосов после потери административного ресурса, не может.

В этом смысле, на выборах Катри Райк хорошо сыграла в игру, привычную для ее оппонентов.

Она построила в Нарве два учебных заведения (или просто руководила ими в момент принятия решения о строительстве, как говорят критики). Нарвский колледж Тартуского университета кроме того, что выполнял свои прямые задачи, представлял здесь Эстонскую Республику - так кардинально его общественные мероприятия отличались от тех, что проходили, скажем, в муниципальном ДК. Учебное здание Академии МВД, надо думать, закрепило плацдарм.

Катри Райк вместе с друзьями, конечно, сделала Нарву более эстонской. Но любое влияние - взаимно.

Чтобы стать самым популярным политиком в городе, нужно говорить то, что люди готовы слышать.

Празднование Дня Победы, в котором мэр Катри Райк в этом году неожиданно для критиков приняла участие - самый яркий пример этого, хоть и далеко не единственный. Не принимая полностью ценности обычного нарвского избирателя, она сумела стать для него своим человеком.

Это произошло не сразу. Катри Райк родилась и училась в Тарту, еще на посту директора Нарвского колледжа ТУ она признавалась, что многое в Нарве было для нее странным. Тогда же она - историк по образованию - начала писать книги о Нарве - но не только об истории, но и о современной эпохе в жизни города.

Теперь она сможет влиять на историю сама. Может быть, она изменит Нарву настолько, что нынешние жители не узнают свой город? А может, Нарва изменит Катри Райк настолько, что еще через 20 лет нарвитяне будут требовать прекратить единовластие “Списка Катри Райк” и дать, наконец, дорогу молодым?