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  • Эстония
  • Житель Эстонии, несколько лет насиловавший несовершеннолетнюю жертву, отправлен в тюрьму

Житель Эстонии, несколько лет насиловавший несовершеннолетнюю жертву, отправлен в тюрьму

Тюрьма. ФОТО: Sille Annuk

В понедельник Пярнуский уездный суд отправил за решетку мужчину, который, согласно обвинению, в течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю жертву.

Согласно обвинению, Ильмар, которому сейчас исполнилось 60 лет, совершал преступления против потерпевшей стороны, которой на данный момент уже исполнилось 18 лет, в 2018-2021 годах, сообщила BNS пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти.

Суд, рассматривавший в целях защиты семьи дело на закрытом заседании, признал Ильмара виновным в том, что он против воли жертвы младше 18 лет неоднократно вступал с ней в половую связь, и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, приговор был уменьшен на треть, и мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы. Начало отбывания срока суд считает с момента задержания мужчины 9 марта прошлого года.

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