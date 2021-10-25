Житель Эстонии, несколько лет насиловавший несовершеннолетнюю жертву, отправлен в тюрьму
В понедельник Пярнуский уездный суд отправил за решетку мужчину, который, согласно обвинению, в течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю жертву.
В понедельник Пярнуский уездный суд отправил за решетку мужчину, который, согласно обвинению, в течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю жертву.
Согласно обвинению, Ильмар, которому сейчас исполнилось 60 лет, совершал преступления против потерпевшей стороны, которой на данный момент уже исполнилось 18 лет, в 2018-2021 годах, сообщила BNS пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти.
Суд, рассматривавший в целях защиты семьи дело на закрытом заседании, признал Ильмара виновным в том, что он против воли жертвы младше 18 лет неоднократно вступал с ней в половую связь, и приговорил его к девяти годам лишения свободы.
Поскольку дело рассматривалось в порядке сокращенного производства, приговор был уменьшен на треть, и мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы. Начало отбывания срока суд считает с момента задержания мужчины 9 марта прошлого года.