Житель Эстонии, несколько лет насиловавший несовершеннолетнюю жертву, отправлен в тюрьму

Согласно обвинению, Ильмар, которому сейчас исполнилось 60 лет, совершал преступления против потерпевшей стороны, которой на данный момент уже исполнилось 18 лет, в 2018-2021 годах, сообщила BNS пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти.

Суд, рассматривавший в целях защиты семьи дело на закрытом заседании, признал Ильмара виновным в том, что он против воли жертвы младше 18 лет неоднократно вступал с ней в половую связь, и приговорил его к девяти годам лишения свободы.