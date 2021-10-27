ФОТО: BBC News

В преддверии нерабочих дней, объявленных в России указом президента, власти фиксируют максимальную суточную смертность от коронавируса за все время пандемии. Суточный прирост заражений при этом изменился незначительно и снова оказался ниже рекордных 37 тысяч.

За сутки в России умерли 1 123 пациентов с Covid-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это рекордное значение, предыдущий максимум фиксировали накануне, когда штаб отчитался о смерти 1 106 человек. До этого максимум был достигнут в субботу - 1 075 умерших. Больше тысячи летальных исходов за сутки в России фиксируют уже девятый день подряд.

Больше всего умерших в Москве - 91, в Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 42. Накануне была такая же тройка регионов, а в столице регистрировали 86 смертей. В конце июня в Москве фиксировали более 120 летальных исходов, примерно такая же смертность была и в Петербурге.

Общее число жертв коронавируса штаб оценивает в 233 898, однако Росстат, учитывающий больше смертей, ранее подсчитал, что за весь период в стране умерло уже более 400 тысяч человек, заразившихся коронавирусом.

ФОТО: BBC

Число новых случаев в России относительно предыдущих суток увеличилось незначительно - 36 582 против 36 446 накануне, а в понедельник был зарегистрирован предыдущий максимум суточного прироста - 37 930 заражений (в воскресенье было 35 660, а в субботу - 37 678).

Число заражений в Москве тем временем становится заметно меньше - 5 789 против 6 074 накануне и 7 778 еще днем ранее. Таким образом, суточная заболеваемость Covid-19 в столице снижается уже второй день подряд. В Петербурге заболеваемость пока растет - 2 913 новых случаев (во вторник было 2 735), а в Подмосковье тоже снижаться - 2 670 заражений (было 2 930, а в понедельник - 3 127).

В ожидании нерабочих дней

После того как президент Владимир Путин объявил неделю назад о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября, регионы продолжают вводить дополнительные меры.

В Москве магазины, торгующие преимущественно алкоголем, в период нерабочих дней будут закрыты, так как эта продукция "не является товаром первой необходимости", сообщил Интерфаксу информированный источник. Утром об этом же писали "Ведомости". Специализирующиеся на алкоголе "Красное и белое" и "Винлаб" уже заявили, что закрываться не собираются.

Смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости, уточнили позже в городском оперативном штабе.

Власти Ростовской области в среду сообщили, что, как и в Москве и некоторых других регионах, с 28 октября по 7 ноября не будут работать непродовольственные магазины.

Ленинградская область на нерабочие дни запрещает дискотеки, концерты и работу ночных клубов, закроются и больше торговые центры. В Алтайском крае торговые центры работать будут, но только по системе QR-кодов, а с 15 ноября они потребуются для посещения фитнес-клубов, бассейнов, санаториев и ресторанов.

Наиболее жесткий локдаун на общем фоне объявлен в Хакасии, где будет действовать комендантский час с 22:00, а также прекращена работа общественного транспорта в Абакане и еще двух городах. Власти уточнили, что эти меры начнут действовать не в среду, а в четверг, 28 октября.

В Краснодарском крае в ожидании наплыва туристов также переходят на систему QR-кодов. Ужесточаются требования к ресторанам и кафе в Сочи - все они будут принимать либо вакцинированных гостей, либо переболевших коронавирусом, предупредил мэр города Алексей Копайгородский.

В Кремле заявили, что россиянам нельзя запретить путешествовать в нерабочие дни. "Конечно, эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Возможное закрытие границ между регионами он назвал "абсолютно последней мерой".

"Алиса" против QR-кодов

Свердловская область еще накануне объявила о запрете на ночную работу ресторанов и клубов с 30 октября. В среду стало известно, что группа "Алиса" Константина Кинчева отменила концерт в Екатеринбурге, а также Новосибирске. Кинчев заявил, что не будет выступать в залах, где введена система QR-кодов.

"По тем условиям, которые выставляет сейчас государство, мы играть не будем и не будем иметь возможности. По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией, - пояснил Кинчев. - И, соответственно, концертная деятельность группы "Алиса" на этом заканчивается. Что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены. Прошу прощения. Деньги возвращаем".

Пока ни один регион России не объявил о том, что нерабочие дни будут продолжаться после 7 ноября. Вице-премьер Татьяна Голикова в среду заявила, что этого можно избежать при соблюдении мер профилактики - в частности, вакцинации и перевода работников старшего возраста на домашний режим.