На заседании с докладами выступают председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу, министр здоровья и труда Танель Кийк и председатель правления Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви.

Зачитывая свою речь, председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, член фракции «Отечество» Урмас Рейнсалу обвинил правительство в нерешительности. По его словам, одним из ярких примеров нерешительности правительства является то, что хотя десяткам тысяч людей уже могли бы быть введены бустерные дозы, правительство запретило это и снова разделило получателей третьей инъекции на группы.

«Мы находимся в острой фазе распространения вируса, что требует быстрых шагов для снижения уровня заражения», - подчеркнул Рейнсалу, отметив, что правительство должно принимать решения, а не давать расплывчатые рекомендации.

Как пример путанных рекомендаций правительства Рейнсалу назвал распоряжение не проводить мероприятия, в то время как по соответствующему распоряжению государства мероприятия все-таки могут проводиться с участием до 5000 человек.

«У нас также нет четкого понимания того, что будет дальше», - отметил Рейнсалу, по словам которого на серьезные недостатки в планах по борьбе с коронавирусом указал и госконтролер.