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  • Урмас Рейнсалу обвинил правительство в нерешительности

Урмас Рейнсалу обвинил правительство в нерешительности

Урмас Рейнсалу. ФОТО: Pilt videost

Сегодня, 28 октября, по инициативе специальной комиссии по контролю государственного бюджета в качестве вопроса государственной важности Рийгикогу рассматривает меры по борьбе с коронавирусом.

На заседании с докладами выступают председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета Урмас Рейнсалу, министр здоровья и труда Танель Кийк и председатель правления Общества семейных врачей Эстонии Ле Валликиви.

Зачитывая свою речь, председатель специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, член фракции «Отечество» Урмас Рейнсалу обвинил правительство в нерешительности. По его словам, одним из ярких примеров нерешительности правительства является то, что хотя десяткам тысяч людей уже могли бы быть введены бустерные дозы, правительство запретило это и снова разделило получателей третьей инъекции на группы.

«Мы находимся в острой фазе распространения вируса, что требует быстрых шагов для снижения уровня заражения», - подчеркнул Рейнсалу, отметив, что правительство должно принимать решения, а не давать расплывчатые рекомендации.

Как пример путанных рекомендаций правительства Рейнсалу назвал распоряжение не проводить мероприятия, в то время как по соответствующему распоряжению государства мероприятия все-таки могут проводиться с участием до 5000 человек.

«У нас также нет четкого понимания того, что будет дальше», - отметил Рейнсалу, по словам которого на серьезные недостатки в планах по борьбе с коронавирусом указал и госконтролер.

Рейнсалу напомнил, что только 30 сентября министр здоровья и труда заявил, что в ближайшее время ограничения могут быть сняты. «Хотя для введения ограничений необходимо готовить четкую правовую основу», - добавил Рейнсалу.

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