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СМИ: ФСБ признала подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Занимающиеся журналистскими расследованиями издания Bellingcat и The Insider утверждают, что в их распоряжении оказались документы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, из которых следует, что это ведомство признает подлинность опубликованных ранее журналистами-расследователями метаданных телефонных соединений сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении Алексея Навального. Сканы этих документов The Insider публикует в среду, 3 ноября.

Так, в постановлении о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 19 января 2021 года, подписанном начальником УСБ ФСБ генерал-лейтенантом Алексеем Вертяшкиным, говорится: "14 декабря 2020 года средствами массовой информации опубликованы фотографии и данные сотрудников ФСБ России, якобы причастных к т. н. "отравлению" российского общественного и политического деятеля Навального А. А. Незаконно полученные и переданные сведения в отношении сотрудников ФСБ России впоследствии были опубликованы средствами массовой информации, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства", пишет Deutsche Welle.

В документах приводятся номера телефонов потерпевших по делу. Их журналисты соотнесли с именами фигурантов расследования об отравлении Алексея Навального - это бывший военврач Алексей Александров, подозреваемый в нанесении яда "Новичок" на трусы оппозиционера, предполагаемый сотрудник Центра спецтехники ФСБ Олег Таякин и директор Института криминалистики ФСБ, генерал-майор Владимир Богданов.

Журналисты уточняют, что публикуемые документы опровергают утверждение российского президента Владимира Путина о том, что данные расследования, проведенного The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, - "легализация материалов иностранных спецслужб".

1 ноября в Москве были задержаны трое мужчин по подозрению в поиске личных данных, использованных в расследованиях Навального. Задержанные Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев за плату разыскивали в даркнете данные частных лиц, используя поддельные документы сотрудников МВД. Им предъявили обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров.

По данным телеграм-канала Baza, фигуранты, открывшие в 2020 году детективное агентство, получили биллинги сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинял в своем отравлении, а также узнали номера их телефонов.

Подтверждая эти сведения, Bellingcat и The Insider, указывают, что бывший фитнес-тренер из Балашихи Зайцев, познакомившийся с Зеленцовым во время тренировок, уже признал свою вину и в его отношении дело рассматривается в особом порядке (без исследования доказательств). По его словам, он купил поддельное удостоверение оперуполномоченного МВД, а Зеленцов изготавливал поддельные постановления судов, по которым у операторов можно было запрашивать персональные данные лиц, на которых поступал заказ.

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