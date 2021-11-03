СМИ: ФСБ признала подлинность биллингов из расследования об отравлении Навального
Занимающиеся журналистскими расследованиями издания Bellingcat и The Insider утверждают, что в их распоряжении оказались документы управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, из которых следует, что это ведомство признает подлинность опубликованных ранее журналистами-расследователями метаданных телефонных соединений сотрудников ФСБ, участвовавших в отравлении Алексея Навального. Сканы этих документов The Insider публикует в среду, 3 ноября.